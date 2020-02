Vyrovnat se s následky nehody jim pomůže také psycholožka. Škola pro žáky z autobusu připravila na pátek 14. února ráno a dopoledne v aule skupinovou terapii. „Je to naše iniciativa, dětem je třeba poskytnout maximální podporu,“ vysvětlil ředitel školy Miroslav Řebíček.

Na tom, že je důležité s dětmi po vážných dopravních nehodách mluvit, přiměřeně jejich věku, se psychologové shodují. „Dělat, že se nic nestalo, by jim mohlo přinést různé psychické problémy v budoucnu, například poruchy spánku nebo strach z cestování. Obecně platí, že každý jedinec je jinak psychicky odolný. Záleží i na okolnostech konkrétní nehody, na způsobeném zranění. Vyrovnat se s nastalou situací dětem pomůže hlavně jejich sociální prostředí, tedy rodina, kamarádi, učitelé,“ vysvětlil psycholog ministerstva vnitra Štěpán Vymětal, který se následky dopravních nehod zabývá.

Skupinová terapie na žateckém gymnáziu je rozdělená podle věku dětí, jedno sezení je pro mladší žáky ze sekundy, druhé pro starší z kvinty a prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Ve zmíněných třídách tento týden běžná výuka neprobíhala. Žáci ze sekundy chodí do primy a tercie, první ročník a kvinta jsou spojené. Některé děti jsou ještě doma.

Normální výuka by měla začít po jarních prázdninách, které v okrese Louny připadají na příští týden.

Rodiče dostali informace

Ve středu odpoledne proběhla ve škole schůzka s rodiči žáků z autobusu, přišla jich drtivá většina. „Řešili jsme různé věci. Byli tam i zástupci zdravotnické záchranné služby a policie, vysvětlovali nám okolnosti nehody a co je třeba ještě v této souvislosti řešit,“ sdělil jeden z účastníků, který si ale nepřál zveřejnit jméno. Rodiče se také dozvěděli, jak se bude řešit odškodnění. To by měla hradit pojistka dopravce, který školu na lyžařský výcvik autobusem vezl.

Žáci měli v Rakousku lyžovat tento týden čtyři dny, od pondělí do čtvrtka. Jejich cesta však skončila už u Blšan na Podbořansku, autobus sjel do příkopu. Nehoda si vyžádala jedno vážné zranění a čtyři středně vážná.

Žatecké gymnázium jezdí do Alp pravidelně. Lyžařský zájezd po nehodě škola zrušila, peníze od cestovní kanceláře se jí a posléze rodičům vrátí. „Cestovka nám nabídla náhradní zájezd, ale odmítl jsem. Zatím je negativní zážitek z nehody příliš živý. Uvidíme třeba v příštím školním roce, jestli žákům nabídneme náhradní lyžařský výcvik. Bude to také na domluvě s rodiči,“ sdělil ředitel žateckého gymnázia.

Proč k nehodě došlo, není zatím jasné. „Předpokládá se, že i s ohledem na nutnost vyžádat znalecké posudky bude její vyšetřování probíhat delší dobu,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Autobus je na odpis, škoda na něm byla odhadnuta na pět milionů korun. Znalci zjišťují, zda nehodě předcházela nějaká technická závada. Posoudit se musí také případná chyba řidiče.