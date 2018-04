Žatec hlasováním získal nové hřiště, v dalším lidé rozhodnou, kde bude

Žatec /ANKETA/ – Obyvatelé Žatce si před pár týdny svou aktivitou při hlasování vydobyly Rákosníčkovo hřiště. Zanedlouho je vybídne žatecká radnice k hlasovací aktivitě znovu. Vedení města chce, aby si sami lidé vybrali, kde dětské hřiště za milion a půl vyroste. Letos v září ho postaví společnost Lidl.

Rákosníčkovo hřiště. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Krestýn

„Když se veřejnost zasloužila hlasováním o získání hřiště, je podle nás správné, aby si také vybrala konkrétní lokalitu, kde bude stát,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Město a Lidl, jehož zástupci by do Žatce měli přijet začátkem dubna, budou hledat vhodnou lokalitu. Podoba oploceného hřiště je předem daná včetně herních prvků. Bude na něm skluzavka, houpadla, pískoviště či tabule na kreslení. Je k němu třeba rovná plocha o rozměru 24 x 14 metrů s přístupem těžké techniky.

Podle představ radnice vzejde z jednání města a Lidlu několik lokalit, ze kterých pak vyberou obyvatelé Žatce v hlasování. „Počítáme s anketou na webových stránkách města a facebooku,“ přiblížil mediální zástupce radnice Tomáš Kassal.

S ohledem na zmíněné požadavky už město vytipovalo několik míst. K nim patří třeba travnatá plocha v Malínské ulici, kde stávají cirkusy, prostor pod Libočanskou brankou u U rampy nebo proluka pod kruhovým objezdem naproti obchodu Lidl v ulici Volyňských Čechů nad bývalým Telecomem. Uvažuje se ale také o vnitroblocích na sídlištích. Musí se jednat o lokality, kde mohou hřiště vyrůst v souladu s územním plánem města a případně v souladu s památkovou péčí.

„Zkoumali jsme i jednotlivé části města, co se týká počtu tam bydlících malých dětí. Nikde ale není tak výrazně vyšší počet malých dětí, aby to některou ulici či část města zvýhodňovalo,“ sdělila starostka.

Živá diskuse o umístění

Mezi lidmi nové hřiště vzbudilo zájem, na sociálních sítích se už o jeho možném umístění diskutuje. „Plac nad Telecomem je snad to nejhorší, co z nabízeného přichází v úvahu. Provoz aut je tam jak blázen a výfuky z nich by měly děti dýchat?“ míní například Alena Šrajbrová. „Co takhle plac za squashem ve vnitrobloku Bratří Čapků, Husovy a Pekárenské ulice? Velka plocha bývalého hřiště, terén by se nemusel srovnávat, všude okolo paneláky,“ uvedla Vladimíra Příhodová. Další lidé by rádi viděli nové dětské hřiště třeba v městském parku pod nemocnicí.

Město Žatec se ve své kategorii umístilo při hlasování o Rákosníčkovo hřiště mezi padesátkou sídel na konečném 2. místě, když dostalo více než 34 tisíc hlasů. To je na město s necelými 20 tisíci obyvateli relativně vysoký počet hlasů. A možná i vzkaz radnici, že je v Žatci po nových hřištích poptávka. „Dá se to tak chápat. Já osobně vnímám, že ve městě chybí spíše hřiště pro starší děti přibližně kolem deseti let věku,“ vyplynulo ze slov starostky.

Město v poslední době postavilo několik dětských hřišť pro menší děti, využití pro ty starší je ve srovnání s tím skutečně omezenější.

Společnost Lidl přišla s projektem s názvem Rákosníčkova hřiště v červnu 2012. Hřiště jsou určena zejména předškolním dětem. Symbolem celého projektu a dominantou hřišť je kreslená postavička Rákosníčka z večerníčku. Při realizaci konceptu se společnost Lidl spojila s autorem postavičky Zdeňkem Smetanou a autorem pohádek o Rákosníčkovi Jaromírem Kinclem a vytvořila koncept hřišť s na motivy jeho příběhů. V letech 2012 až 2017 postavila Společnost Lidl celkem 79 Rákosníčkových hřišť v hodnotě 118 milionů korun, letos by mělo přibýt dalších 11. Mezi nimi v Žatci. Bude první v okrese Louny.