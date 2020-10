Podobné zázemí zatím v Žatci chybí. „Víme, že menší prostory jako místa setkávání a pro trávení volného času v Žatci chybí. Objekt bude mít více částí, lidé tu najdou coworkingové centrum a centrum robotiky,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Poptávka po poznání moderních technologií a osvojení si těchto znalostí v regionu stoupá, i proto město pro jeho vybavení naváže spolupráci s Průmyslovou zónou Triangle. „Různou formou se lidé seznámí s robotikou. A to nikoli jen skrze zábavu a hry, ale také přes studijní materiály,“ doplňuje Mazánková.



Klášter by také měl plnit funkci spolkového domu. Podle projektové dokumentace, kterou si město nechalo zpracovat, se v něm počítá s řadou místností. „Plánujeme v něm asi deset kluboven a dvě společenské místnosti,“ uvedl před časem Jiří Vaníček, který je autorem studie využití kláštera. Budova se předělá doslova od sklepa, kde by měly klubovny fungovat také. Plánuje se využít i prostor vinných sklepů až po klášterní zahradu. Budova je plánovaná jako bezbariérová, zázemí by tu měly najít pro svou zájmovou činnost i osoby se zdravotním postižením.

Záměr je starý už tři roky, bylo ale potřeba zajistit financování. Přestavba nevyužívané památky by mohla spolykat téměř čtyřicet milionů korun, další miliony si vyžádají vybavení a restaurátorské práce. Klášter patří mezi historické unikáty a před třemi lety se tu našly i zachované vzácné malby. Podle dokumentů rady města by se celková částka mohla zastavit na 78 milionech korun. Žatec už má přiznanou dotaci od MAS Vladař ve výši 5,7 milionu korun.

„Prostředky by měly jít především na vybavení digitálními technologiemi,“ přibližuje Mazánková. Město usiluje i o grant z Norských fondů, žádost ale zatím ještě vyhodnocená nebyla, výsledek se dozví město na konci letošního oku. Proto nyní žádá i o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace je přislíbena ve výši 18 milionů korun. Nyní radnice připravuje harmonogram celé stavby a bude hledat zhotovitele prací. Ty by měly začít na jaře příštího roku a skončit do dvou let.

Kapucínský klášter a přilehlý kostel Korunování Panny Marie byl postaven v raně barokním stylu v letech 1676 až 1684. Areál tvoří kostel s konventem, většina pozemku pak je upravena jako zahrada. Od 40. let 20. století bojuje o svůj osud. V 50. letech ho chtěla zrušit StB, pak sloužil jako škola a dlouhý čas jako domov pro seniory. Od 80. let je objekt nevyužívaný a chátrá.