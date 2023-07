/VIZUALIZACE/ Opravené a zcela nové cesty, kavárna v místě kuželny u autobusového nádraží, vyhlídková místa, herní park a lávka pro pěší přes ulici Pod Střelnicí nebo místo pro jízdu na terénních kolech a multifunkční kulturní prostor pod pivovarem. Takové návrhy přináší studie revitalizace prostoru městských hradeb v Žatci.

Studie revitalizace prostoru městských hradeb v Žatci přibližuje, jak by se mohl proměnit. | Foto: se svolením MÚ Žatec

Město si ji nechalo v roce 2019 zpracovat, práce rozdělilo do tří etap. Okolí hradeb by mělo být v budoucnu průchodné kolem dokola po nové promenádě.

První etapa se týká západní části kolem Nákladní ulice, v Žatci ji chtějí realizovat, jakmile na ni seženou peníze. Radnice nyní hledá administrátora dotací, který by je měl pomoci získat.

Druhá etapa zahrnuje severní část pod pivovarem. V minulých dnech město vyhlásilo výběrové řízení na zpracovatele dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby na tuto část.

Třetí etapa řeší prostor za autobusovým nádražím kolem ulice Pod Střelnicí. Přes ní by měla podle studie vést lávka pro pěší k autobusovému nádraží. U něj se počítá s demolicí kuželny, jež se přestěhuje do spodní části bývalých papíren, kde se dokončuje rekonstrukce. A na uvolněném prostoru by měl vyrůst nový objekt sloužící jako kavárna.