Obyvatelé domu sepsali petici, Rákosníčkovo hřiště pod okny nechtějí

Žatec – Lidé v Žatci do nedělní půlnoci vybírají ze dvou lokalit, kde by mohlo hřiště vyrůst. V jednom místě ho ale tamní obyvatelé nechtějí.

Lidem z panelového domu ve Vrchlického ulici se nelíbí, že by Rákosníčkovo hřiště mělo vyrůst přímo pod jejich okny.Foto: Deník / Petr Kinšt

Až do nedělní půlnoci mohou lidé hlasovat, kde chtějí v Žatci Rákosníčkovo hřiště. Zda buď na prostranství pod Libočanskou brankou, nebo za panelovým domem v horní části Vrchlického ulice. Jeho obyvatelům se ale záměr nelíbí. O víkendu proti hřišti sepsali petici, v příštím týdnu ji chtějí doručit na žateckou radnici.

Obyvatelé domu ve Vrchlického ulici nechtějí, aby se staré dětské hřiště pod okny jejich bytů změnilo v nové a větší Rákosníčkovo hřiště.

Staré hřiště nevadí

„Nechceme vypadat, že nemáme rádi děti, sami je máme. Ale po zkušenostech s jinými hřišti v Žatci nechceme, abychom měli tak velké hřiště přímo pod okny,“ sdělil Vítězslav Jandl, obyvatel Vrchlického ulice.

Jako příklad uvedl dětské hřiště v parčíku u gymnázia. Hlavně odpoledne je plné, chodí tam hodně dětí. To přináší zvýšený hluk a někdy i nepořádek. „Nikdo by nechtěl mít takové hřiště přímo pod okny. Nevadí nám to hřišťátko, které tady máme. Ale mít tady Rákosníčkovo hřiště, které bude určitě populární a bude na něj chodit hodně dětí, opravdu nechceme. Chápeme, že výběr nějaké vhodné lokality je těžký, ale myslím, že nás každý pochopí,“ vysvětlil.

Petici podepsal skoro každý

Pod petici se podepisovali majitelé bytů ze dvou vchodů panelového domu. Je mezi nimi také Jiří Danč. „Já to hřiště tady nechci. Jsem živnostník, mám toho v práci dost. Po práci chci mít doma klid na odpočinek. Vím, že to zní blbě, ale opravdu nechci mít rámus pod okny,“ řekl.

Rákosníčkovo hřiště se má v Žatci stavět na podzim a lokalita v horní části Vrchlického ulice je jedna ze dvou, které radnice ve městě vybrala.

Druhým vytipovaným místem je volný prostor pod Libočanskou bránou poblíž Základní školy Petra Bezruče. Ten se nachází přece jen o kousek dál od nejbližšího domu, než tomu je ve Vrchlického ulici. Deníkem oslovení lidé proti samotnému hřišti nic nemají, upozorňují ale na jiný možný problém. „V okolí tady bydlí dost takzvaně sociálně nepřizpůsobivých. Aby se pak na to hřiště nestahovali a nebyly kvůli tomu problémy,“ shodl se starší manželský pár.

O tom, že by v Žatci mělo vyrůst dětské hřiště za jeden a půl milionu korun od společnosti Lidl, rozhodli obyvatelé města v únoru svou aktivitou při hlasování v anketě. Radnice následně hledala místa, kde by mohlo vyrůst. Z řady důvodů několik lokalit z výběru vypadlo, zůstaly jen zmíněné dvě.