Ve Staré papírně se koná od čtvrtka do soboty jarmark

Regionální muzeum K. A. Polánka zve na Vánoční jarmark do Staré papírny v Žatci. V prodeji budou vánoční dekorace, košíčky, keramika, šperky, svíčky, včelí produkty, perníčky, trdelníky, koření, chybět nebudou tvořivé dílničky. Jarmark se koná ve čtvrtek 14. a pátek 15. prosince od 10 do 17 hodin a v sobotu 16. prosince od 13 do 17 hodin.