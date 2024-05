/FOTO, VIDEO/ Demolice bývalých jatek v Žatci přinese řidičům dopravní omezení. V plánu je úplná uzavírka ulice U Oharky u řeky, na silnici I/27 Most – Plzeň bude v okolí mostu přes Ohři a areálu jatek povolená nejvyšší rychlost 30 kilometrů v hodině. Příslušné dopravní značky se v místě objeví v první půli června, omezení potrvají zhruba měsíc.

Bývalé jatky v Žatci. | Video: Deník/Petr Kinšt

Demolice bývalých jatek začala tento měsíc. Areál rozkládající se u hlavní silnice I/27 Most – Plzeň poblíž Ohře řadu let neslouží svému účelu, na jeho místě vznikne obchodní centrum se supermarketem Billa, obchodem s elektronikou a spotřebiči Datart, DM drogérií nebo prodejnou chovatelských potřeb Super zoo. Stavba centra má začít v červenci, obchody by měly první zákazníky přivítat na přelomu zimy a jara příštího roku.