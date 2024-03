Ženám klade za vinu, že v období nejméně od roku 2018 do července roku 2021 jako zaměstnankyně jeslí používaly fyzické tresty vůči nezletilým dětem ve věku od 1 do 3 let, zejména v podobě plácání otevřenou rukou přes hlavu, přes ruce, tahání za uši a za vlasy, trestání ve formě sezení dětí v koutě na linoleu, a to i bez spodní části oděvu.

Podle žalobce používaly rovněž vulgárních nadávek vůči dětem a před dětmi, kdy užívaly výrazy jako smrade, hajzle, parchante, trubko, spratku, mrcho. „Říkaly zesměšňující poznámky vůči dětem, nechávaly děti v počůrané nebo pokakané plínce delší dobu,“ stojí v obžalobě.

Podle ní také zavíraly děti za trest za zavřené dveře a nechávaly je tam samotné plakat i několik desítek minut. „Vyhrožovaly dětem tím, že pokud něco neudělají, tak půjdou za dveře, říkaly dětem u oběda, že když nebudou jíst, tak půjdou za trest za dveře na chodbu nebo půjdou do kouta na linoleum, a i jiným způsobem je nepřiměřeně nutily ke snědení jídla, nechávaly samotné dítě ležet v postýlce za zavřenými dveřmi v herně bez dohledu,“ uvedl Ondřej Koutný. Podle obžaloby se takto v uvedeném období chovaly minimálně k deseti dětem.

V této citlivé kauze zahájili policisté úkony trestního řízení v srpnu roku 2021, je založené na výpovědích bývalé zaměstnankyně a rodičů dětí, které je před lety navštěvovaly. Mezi důkazy podle informací deníku figurují fotografie a zvukové nahrávky natočené na mobil.

Z vyjádření některých rodičů, jejichž děti do jeslí chodily, vyplývá, že dovnitř neměli přístup, vadila jim odměřenost pracovnic. Někteří změny v chování dětí kvůli údajně špatnému zacházení v jeslích nezaznamenali, jiní ano. Někteří mluví o nočních děsech nebo počůrávání.

Deník oslovil někdejší vedoucí žateckých jeslí Beátu Urbánkovou, ta se ke kauze nechtěla vyjadřovat.

Město v případě jeslí loni přistoupilo k systémové změně. Od září je v Žatci zajištěna organizovaná péče o děti od šesti měsíců novým způsobem – město zrušilo svou organizační složku Jesle, místo ní vznikla pro 24 dětí dětská skupina, která je součástí Mateřské školy Bratří Čapků 2775, známé jako MŠ Alergo. Jesle byly, stejně jako nově zřízená dětská skupina, v areálu školky.

„K našemu rozhodnutí nedošlo na základě kauzy jesle, která ještě nebyla ukončena. Jde o krok, který měl přijít už dříve, ale nastává až nyní. Důležité je, že samotná služba pro nejmenší děti zůstává zachována, jen se formálně ruší organizační složka s názvem Jesle,“ vysvětlil už dřív starosta Žatce Radim Laibl.

„Naše rozhodnutí je zároveň systémovou a preventivní změnou, aby k něčemu podobnému vůbec nemohlo v budoucnosti docházet. Dětská skupina v rámci mateřské školy je více otevřená a lépe kontrolovatelná,“ doplnil tehdy stanovisko města v tiskové zprávě místostarosta Pavel Pintr.

Současné vedení města se prý o údajně nevhodné péči o děti v letech 2018 až 2021 v žateckých jeslích dozvědělo až z médií.

