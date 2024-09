Klíčovým důkazem jsou nahrávky, které tajně mobilním telefonem pořídila uklízečka, jež v zařízení pečující o děti ve věku od jednoho roku do tří let pracovala devět let. Na nahrávkách a její výpovědi stojí obžaloba a pro konečný soudní verdikt o vině či nevině budou zásadní. Podle zákona obžalovaným hrozí až pět let vězení. Vysoká trestní sazba je dána tím, že podle obžaloby ženy páchaly čin po delší dobu.

„Nádhera oškubaná“, „hajzle nedobrej“, „smrade jeden drzý“, „je to čůza“, „mrcha“, „spratek hysterickej“. Tyto a podobné výrazy jsou v nahrávkách slyšet.

Jedna z obžalovaných už dřív u soudu připustila, že někdy nějaké nevhodné slovo v jeslích zaznělo. „Občas jsem ho použila, je mi to líto, omlouvám se za to,“ řekla. „Jsme jenom lidi, občas směrem k dětem ujede nevhodné slovo asi každému,“ uvedla jedna z obhájkyň. Součástí spisu je dohromady 200 hodin nahrávek. „V drtivé většině záznamů je vše v pořádku,“ dodala.

Podle státního zástupce Jaroslava Nováka je ale z nahrávek patrné, že obžalované dětem vyhrožovaly a v některých případech je zavíraly za dveře nebo je bily. „Je slyšet opakované pleskání, následuje brečení dětí. Z toho vyplývá, že byly fyzicky trestány,“ řekl žalobce. Jeho argumenty podporují i některá slova z nahrávek. „Dostala jsi právem,“ zaznělo například.

Že by děti fyzicky trestaly, bývalé zaměstnankyně jeslí ve svých výpovědích u soudu odmítly. Zároveň rozporují, jak by se z nahrávek mohlo zdát, že by děti zavíraly bez dozoru za trest za dveře. Usuzovat by se to dalo z dětského breku, který je na nahrávkách po bouchnutí dveřmi tlumený, jakoby z jiné místnosti. „V takovémto dětském kolektivu pořád někdo s něčím bouchá, nemusí jít o dveře. Že je zvuk tlumený, může být tím, že dítě odešlo dál od mobilního telefonu, který zvuky v místnosti nahrával. A údajné plesknutí se dá vyložit jako tleskání, aby si tety vynutily pozornost dětí,“ zaznělo v soudní síni od obhájkyň.

Kontroverzní části nahrávek většinou obsahují dětský brek. „Je třeba si uvědomit, že se jedná o kolektiv dětí od jednoho do tří let, které procházejí takzvaným obdobím vzdoru. Pokud se dítěti něco zakáže, občas reaguje brečením, vzteká se, je hysterické,“ řekla jedna z obhájkyň.

Nahrávky svědkyně pořizovala od roku 2018, ne všechny měly orgány činné v trestním řízení k dispozici. „Ty starší jsem musela vymazat, neboť se mi zahltil mobil a stáhnout je na jiné úložiště jsem neuměla. Pořídila jsem si kvůli tomu lepší mobil s vyšší pamětí a nahrávala znovu zhruba rok a půl, kdy to jen šlo,“ popsala svědkyně.

Nahrávky na mobil položený na skříňce prý pořídila, aby získala důkazy o špatném zacházení s dětmi. „Bouchaly je, nechávaly je za trest sedět na studeném lině, zavíraly je samotné za dveře. Některé děti z toho měly panickou hrůzu,“ řekla u soudu.

Projednávání případu bude pokračovat ve čtvrtek 26. září. Vypovídat by měli někteří rodiče dětí, které do jeslí v inkriminovaném období chodily. Soudce Martin Kredba další líčení pak zřejmě odročí na přelom roku, kdy by měly zaznít závěrečné řeči obžaloby a obhajoby a padnout rozsudek.