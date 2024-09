U soudu vypovídali rodiče, jejichž dítka v inkriminovanou dobu do žateckých jeslí chodila. „Nelíbil se mi celkový přístup. Pokud jsem se chtěla na něco zeptat, tak jenom rychle, pak se přede mnou zavřely dveře. Komunikace byla hodně strohá a dá se říct, že i nepříjemná,“ řekla jedna z maminek. „Jednou vyzvedávala našeho kluka jeho prababička, bylo jí dost ošklivě vyčiněno, že se malý ve školce pokakal. Dostal za to v jeslích asi vynadáno, doma brečel, bál se jít na záchod,“ uvedla.

Že komunikace ze strany zaměstnankyň jeslí nebyla dobrá, řekli u soudu i další rodiče. Někteří přidali i jiné negativní zkušenosti. „Náš syn měl opruzeniny, nikdo mu v jeslích nevyměňoval plínky. Měl noční můry, v noci křičel, kopal kolem sebe. Nejhorší zážitek pro mě byl, když jsem na něj jednou doma zvýšil hlas a on se rozklepal a držel za krk. Ta reakce mě překvapila. Později jsem si uvědomil, že to mohlo mít souvislost s jeslemi,“ řekl jeden z otců.

„Do jeslí syn chodit nechtěl, občas se bál, bral jsem to jako rozmar malého dítěte. Pak začal chodit do jiného zařízení, bylo to úplně o ničem jiném. Tam se těšil, v noci se mu spánek zklidnil. To, že nesnáší křik a odchází při něm pryč, mu zůstalo dodnes,“ vypověděl.

O opruzeninách a o tom, že se děti v jeslích moc nepřebalovaly, hovořili u soudu i další z rodičů. Obžalované to popřely stejně tak, že by v jeslích používaly fyzické tresty. „Proč se dítě chytalo při křiku za krk, bych nepřikládala pobytu v jeslích,“ řekla jedna z nich.

Noční můry dětí zmínili ve svých výpovědích u soudu i jiní rodiče. „Noční můry dcery jsem ale přisuzovala její temperamentní kamarádce. Do jeslí dcera chodit nechtěla, pak došlo k tomu, a trvalo to několik let, že nechtěla být v žádné situaci sama. S odstupem doby mě napadlo, že to mohlo mít souvislost s tím, co se dělo v jeslích,“ uvedla jedna z maminek.

„Dcera se v noci budila, měla noční můry. Když začala chodit do školky, přestalo to,“ řekla jiná. Ta soudu sdělila, že jí dcera jednou řekla, že ji paní učitelka v jeslích „plácla“. „Když jsem se jednou zeptala staršího syna, co si pamatuje z jeslí, tak prý jenom to, že byl zavřený v nějakém kumbále, kde se bál a byla mu zima,“ řekla.

Že se děti v jeslích za trest zavíraly samy „za dveře“, je podle obžaloby patrné také ze zvukových nahrávek. Obžalované to odmítly. „Popírám, že by bylo něco jako samotka. Vždy byly děti pod dohledem dospělého,“ řekla jedna z nich. „Pokud se dítě vztekalo, rušilo ostatní, vzaly jsme ho za dveře, kde jsme se ho snažily v jiné místnosti uklidnit pomocí hraček nebo díváním se z okna. Určitě ale děti nikdy nebyly samy,“ prohlásila před soudem už dřív jedna z obžalovaných.

Projednávání tohoto citlivého případu bude u Okresního soudu v Lounech pokračovat v listopadu. Vypovídat by měla kuchařka z jeslí, přizván bude také znalec z oboru dětské psychologie. Ten by měl napomoci najít odpovědi na otázky spojené s tím, zda v jeslích probíhala výchova dětí v pořádku, jak tvrdí obhajoba, nebo ne, jak se píše v obžalobě. Obhajoba chce svá tvrzení podpořit výslechy „spokojených“ rodičů. Zda padnou rozsudky ještě letos, nebo se projednávání případu u lounského soudu protáhne do příštího roku, se teprve ukáže.