Navázat by na ně měla léta odkládaná výstavba parkovacích míst podél ulice Stavbařů s novou zelení a cestou pro pěší.

V současné době se pracuje poblíž pekárny a trafostanice v Růžové ulici. Výkopy v celkové délce jeden kilometr se plánují až k ulici Volyňských Čechů na druhé straně sídliště. Práce, které omezují možnosti parkování, by měly být hotové na podzim.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.