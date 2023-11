/FOTO, VIDEO/ Jeden z pomníčků, které stojí při silnici Kadaň – Žatec nedaleko Rokle, nedávno poničil neznámý vandal. Rodina Davida Gregoridese, který s dalším třemi spolužáky podbořanské střední školy v místě zahynul v autě před 13 lety, je z takového jednání rozhořčena. Kdosi u pomníčku rozkopal květiny, svíčky, pamětní desku posprejoval zelenou barvou.

Pomníčky u silnice Žatec - Kadaň nad Roklí. V dubnu 2010 tam zemřeli čtyři mladíci, žáci podbořanské střední školy. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Jak někdo tohle muže udělat člověku, který už tady není? Jsme z toho velice smutní a nechápeme, proč to někdo udělal. Proč jsou lidi tak zlí? Jak takový člověk muže vůbec spát?“ klade si otázky sestra Davida Markéta Mrázková.

Pomníček rodina krátce po jeho poničení, ke kterému došlo 26. října, na své náklady opravila. „O peníze nám vůbec nejde, jde nám o morálku takových lidí. David byl hodný člověk, neublížil by ani mouše, tak proč?“ neskrývá rozhořčení Markéta Mrázková.

K tragédii mezi Žatcem a Kadaní došlo 19. dubna 2010, kousek nad Roklí naráz vyhasly životy čtyř žáků podbořanské střední školy. Mladý řidič, který vezl další tři mladíky, na cestě z Kadaně do Podbořan vjel do protisměru a s osobním autem narazili přímo do protijedoucí liazky. Všichni čtyři byli na místě mrtví. V místě je pietní místo, které tragédii připomíná.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová