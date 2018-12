Žatec – Na ledu se bude bruslit každý den až do března.

Kluziště před radnicí v Žatci. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Kluziště s ledovou plochou před žateckou radnicí dnes, v pondělí 17. prosince, odpoledne zahájí provoz. Technická správa města ho postavila přibližně za deset dní, v centru města bude mobilní kluziště sloužit počtvrté. Bruslit by se na něm mělo do března.

Provozní doba kluziště je od pondělí do pátku od 7 do 21.30 hodin, v neděli a sobotu od 7 do 22 hodin. U kluziště jsou dva dřevěné stánky, jeden slouží jako převlékárna, ve druhém bude občerstvení.