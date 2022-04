Práce jsou nyní z důvodu rozmnožování živočichů přerušené, stavbaři by se měli vrátit před létem. Kromě náhrady mostní konstrukce se počítá s výstavbou nového pilíře na břehu řeky. V souvislosti s pracemi bude u Žatce železniční trať do Plzně od začátku srpna do konce listopadu pro všechny vlaky mimo provoz. Po trati jezdí rychlíky dopravce GW Train Regio mezi Mostem, Chomutovem, Žatcem a Plzní, kvůli špatnému stavu mostu přes něj jezdí rychlostí jen deset kilometrů v hodině.