Poselství pro budoucnost: Nad věží kostela v Žatci budou fotky, fleška i noviny

Žatec /FOTO, VIDEO/ – Střecha veže evangelického kostela v žatecké Husově ulici prochází rekonstrukcí. Na nejvyšším vrcholu, v makovici, bude uloženo poselství pro budoucí obyvatele Žatce.

Až se bude za desítky roků a možná i více než za sto let opravovat střecha evangelického kostela v Žatci, budou obyvatelé města určitě zvědaví, zda jim jejich předci zanechali v „makovici“ na samém vrcholu věže nějaké věci. Zanechali. V měděných schránkách najdou poselství ze současnosti – tedy z roku 2017.

Budoucí obyvatelé Žatce tak budou vědět, jak vypadal největší dort na světě, poslechnou si písničky o městě, zjistí jména padlých vojáků v Afghánistánu nebo se seznámí s nominační dokumentací města do UNESCO. A také si budou moci přečíst současné noviny, mezi nimi i Žatecký a lounský Deník. V něm najdou článek o současných opravách kostela.

V současné době se opravuje střecha jeho věže. Při té příležitosti se do makovice na jejím vrchu uloží poselství pro budoucí generace. Malá slavnost k tomu se konala v neděli přímo v kostele.

Možná až za 150 let

„Doufám, že oprava střechy věže kostela bude tak kvalitní, že se práce budou dělat zase až za 150 let. Stejně jako byla kvalitní práce našich předků. Náš kostel je z roku 1897 a do současné doby se věž neopravovala. Doufám tedy, že ukládáme toto poselství do makovice na 150 let,“ sdělil Ivo Valášek, kurátor sboru Českobratrské církve evangelické v Žatci.

Dokumentace do UNESCO

„Jsem ráda, že církev poselství pro budoucí generace připravila. Za město ve schránce bude nominační dokumentace do UNESCO, neboť v případě zápisu na seznam památek to bude pro Žatec historický milník,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová. Ve schránce naši potomci najdou také další informace o městě.

Fleška s písněmi a filmy

Několik zajímavostí pro budoucí generace připravil spolek žateckých rodáků. „Lidé ve schránce najdou fotografii největšího dortu na světě, který byl v roce 2004 při oslavách milénia před žateckou radnicí. Dáváme tam také flešku s písničkami o Žatci v podání kapely Žatečanka a také dva dokumentární filmy o Žatci. Doufáme, že flešku budou umět naši potomci za 150 let přečíst,“ vypočetl Petr Šimáček, předseda Spolku rodáků a přátel města Žatce.

Ve schránce na samém vrcholu kostela budou také informace o 4. brigádě rychlého nasazení, která má v Žatci velitelství. Budoucí generace se seznámí také se jmény jejích vojáků, kteří v uplynulých letech padli na misi v Afghánistánu.

Vzkaz hodináře

Najdou tam také poselství od Petra Podzemského, který v současné době opravuje hodinový stroj ve věži žateckého kostela. „Napsal jsem něco málo o hodinách a k tomu připsal, aby si lidé v budoucnu vážili těchto důmyslných strojů,“ sdělil Petr Podzemský, který vyrobil orloj pro Chrám chmele a piva v Žatci nebo se stará o radniční hodiny.

Při současných opravách střechy věže kostela se v makovici žádné poselství od někdejších obyvatel Žatce nenašlo.

V současné době probíhá na evangelickém kostele v Žatci oprava střechy věže včetně hodin. Českobratrská církev evangelická by ráda provedla kompletní rekonstrukci památky včetně celkové opravy střechy, fasády a vnitřní výmalby, chybí jí ale potřebné miliony korun.