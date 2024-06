Léto je tady a s ním také příjemné dny trávené na koupalištích. To v Žatci plánuje otevřít v polovině tohoto měsíce, konkrétně 14. června, zaležet ale ještě bude na počasí. Ceny vstupného zůstanou pro návštěvníky stejné jako v loňském roce.

Koupaliště v Žatci. | Foto: Deník / Jan Vraný

„Koupaliště chystáme na sezonu, aktuálně finišujeme. S otevřením počítáme v pátek 14. června. Samozřejmě bude ale ještě záležet na počasí," potvrdil Andrej Grežo, šéf Technické správy města Žatce, která se o areál stará.

Občerstvení má i letos být na koupališti na dvou místech, největší novinka pro nadcházející sezonu je pro návštěvníky „neviditelná", ale měla by být příjemná. „Měnili jsme technologii chlorování vody. Mělo by to být šetrnější pro návštěvníky," pokračoval jednatel technických služeb.

A co ceny vstupného? Některá koupaliště v okolí zdražují, zdůvodňují to dalším navýšením nákladů. Žatecké koupaliště ale ke zdražení letos nesáhne. „Zůstáváme na loňských cenách. Zdražovat nebudeme," ujistil Andrej Grežo.

Celodenní vstupné pro dospělé a děti nad 15 let přijde v Žatci na 100 korun. Děti do 15 let, senioři nad 65 a držitelé průkazu ZTP se do areálu dostanou za 80 korun, děti do výšky 100 centimetrů v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Rodinná vstupenka, pro dva dospělé a maximálně tři děti, přijde na 240 korun.

Dopolední vstupné, od 9 do 12 hodin, je 50 korun za osobu. Odpolední vstupné, od 16 do 20 hodin, vyjde dospělého na 80 korun. Děti do 15 let a senioři nad 65 zaplatí 60 korun, děti do 100 centimetrů neplatí nic.

Areál koupaliště v Žatci byl po renovaci znovu otevřen v roce 2012. Kromě rekreačního bazénu s atrakcemi a toboganem nabízí také plavecký 25metrový bazén, brouzdaliště pro děti nebo hřiště na plážový volejbal či minigolf. Na rozlehlých travnatých plochách je dost místa pro klidný odpočinek.

