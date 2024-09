Kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Husově ulici v Žatci se příští měsíc úplně uzavře také silnice II/225. Tedy kruhový objezd pod kostelem u muzea a navazující části ulic Komenského alej a Boženy Vikové Kunětické směrem do parku.

Vyplývá to z opatření obecné povahy, kterým Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 Most – Plzeň. V souvislosti s pracemi v Husově ulici se chystají omezení jak na plzeňské silnici I/27, tak i na II/227 Žatec – Rakovník. Obě se mají stát spolu s „uhelkou“, která je propojuje, objízdnou trasou. Uzavírka kruhového objezdu je v plánu od 1. do 21. října.

Aby nedocházelo k zatížení ulic v jižní části Žatce tranzitní dopravou, objížďka povede zmíněnou uhelkou v polích. Kvůli jejímu problematickému napojení na silnice I/27 a II/227 bude u obou křižovatek snížena rychlost dopravními značkami na 50 kilometrů v hodině, po obou stranách „uhelky“ bude zakázáno zastavit.

Severočeská vodárenská společnost spustila rozsáhlou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v žatecké Husově ulici letos v červnu. Vymění celkem jeden kilometr kanalizační stoky a dva a půl kilometru vodovodního potrubí. Práce mají probíhat podle smlouvy o dílo až do konce roku 2027, na řidiče čekají uzavírky a omezení postupně ve všech částech ulice až k obchodnímu centru Tesco. Nyní se pracuje ve spodní části Husovy ulice, která je uzavřena. Dopravu na silnici II/225 řídí semafory.

Mohlo by vás zajímat: Na sídlišti v Žatci se otevřelo nové parkoviště, auta ho hned zaplnila