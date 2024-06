Už za pár dní, v pondělí 24. června, začne v Žatci stavba dalšího kruhového objezdu. Kroužit se za pár měsíců bude na frekventované Pražské ulici při výjezdu z města na Louny, křižovatka pokrývá také výjezd na Bezděkov a k nově stavěnému obchodu Norma. Stavba přinese několikaměsíční dopravní omezení a komplikace v lokalitě. Nový "kruhák" má začít sloužit na konci roku.

Nový kruhový objezd vyroste v Žatci v Pražské ulici u výjezdu na Louny. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Silnice na Louny při výstavbě zůstane průjezdná, během celé doby tam ale budou omezení. Nová okružní křižovatka vznikne na silnici II/225 při výjezdu ze Žatce, v místě, kde se Pražská ulice kříží s odbočkou na Bezděkov. "Stavební práce mají být zahájeny 24. června a trvat do 15. prosince. Rozděleny budou na tři etapy s tím, že na hlavní komunikaci, tedy silnici II/225 směrem na Louny, zůstane po celou dobu zachován obousměrný provoz. V některých obdobích stavby ale bude probíhat kyvadlově, provoz usměrní aktuální dopravní značení nebo semafory," informoval mediální zástupce Žatce Tomáš Kassal.

"Výstavba okružní křižovatky si vyžádá úplnou uzavírku ulice K Bezděkovu v místě křížení s ulicí Pražská. Po celou dobu výstavby bude dopravní obslužnost obce Bezděkov do ulice Pražská zajištěna průjezdem přes budovanou zónu Na Homoli, kam budou přesunuty rovněž obousměrné zastávky městské autobusové dopravy," pokračoval.

Objezd na východním okraji Žatci postaví společnost Ekostavby Louny, ve výběrovém řízení uspěla s cenou 8,6 milionu korun. „Jedná se o okružní křižovatku nahrazující klasickou čtyř ramenou křižovatku, v severní a západní části bude křižovatka lemována novým chodníkem a na příjezdové komunikaci od Loun i místem k přecházení. Středový ostrov bude ve správě Města Žatec a bude na něm sadová výsadba,“ sdělila Správa a údržba silnici Ústeckého kraje, která komunikaci udržuje.

Při přípravě na stavbu kruhového objezdu našli v Žatci cvičnou minu

Vedení města si přálo, aby se nový kruhový objezd začal budovat co nejdříve. „Tlačili jsme na to, aby se okružní křižovatka udělala už nyní. Důvodem je rychlý rozvoj lokality, kde vznikají nové obytné stavby, bude tam supermarket a čekáme velký nárůst dopravy. Zvlášť v souvislosti s další očekávanou výstavbou směrem na Bezděkov. Aby tam nedocházelo k dopravním problémům a křižovatka byla co nejbezpečnější, tak jsme z preventivních důvodů prosazovali vybudování kruhového objezdu u kasáren už nyní,“ uvedl starosta Žatce Radim Laibl.

Názory veřejnosti se liší. Část šoférů říká, že další kruhový objezd je zbytečný, že v místě není potřeba. Doprava tam prý není taková, dostačující by podle nich byla klasická křižovatka jako dosud. Objezd prý bude dopravu jen brzdit. Další část výstavbu vítá. Argumentuje pokračující výstavbou v lokalitě, novou obytnou čtvrtí, a také novým obchodem.

V Žatci plánují v příštích letech výstavbu ještě dvou dalších kruhových objezdů. Oba na silnici I/27 Most – Plzeň na průtahu městem. U výjezdu na Most a u Tesca mají být objezdy nejpozději do tří let.

