Tři nové kruhové objezdy. Jeden má v Žatci vyrůst už letos, další dva do tří let

/FOTO, PLÁNY/ Hned tři nové kruhové objezdy vyrostou už brzy v Žatci. Všechny na hodně vytížených silnicích. Dva na silnici I/27 Most – Plzeň na průtahu městem, další při výjezdu na Louny. Právě okružní křižovatka u odbočky na Bezděkov začne vznikat nejdříve, hotová má být ještě letos. U výjezdu na Most a u Tesca mají být kruhové objezdy nejpozději do tří let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková