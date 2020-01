Už několik měsíců v Žatci řeší, zda koupit, nebo nekoupit kulturní dům. Pokud ano, tak který. Menší Lidový dům, nebo větší Moskvu? Jejich majitelé předložili městu nabídky a osobně lobovali na jednání zastupitelů pro ten svůj. Rozhodnutí zatím nepadlo, vedení města se tím bude zabývat začátkem letošního roku.

V současné době si radnice nechává zjišťovat podrobnosti k oběma objektům. „Připravujeme posudky, které předložíme radě a zastupitelstvu. Ukážou jejich cenu, předpokládané výdaje spojené s opravami a také náklady na budoucí provoz. Musíme se také zamyslet, kdo by takový objekt provozoval,“ vyplynulo ze slov vedoucí odboru místního hospodářství a majetku žatecké radnice Martiny Donínové na posledním jednání zastupitelů.

Čekají na podklady

Město si nechá zpracovat i inspekci stavu obou nemovitostí. „Nechceme, aby se zastupitelé museli rozhodovat bez těchto podkladů,“ dodala starostka Zdeňka Hamousová.

Vlastník Lidového domu, společnost Rent Point podnikatele Jana Greisigera, nabídla kulturní dům městu za 5,9 milionu korun. „Chtěli bychom po městu nějaké rozhodnutí co nejdřív. Máme druhého zájemce, který nám nabízí o čtyři sta tisíc korun víc. Chtěl by uzavřít rezervační smlouvu,“ sdělil makléř Petr Andrášek ze společnosti RE/MAX 4 You, která prodej zprostředkovává.

Vlastník Lidového domu přišel na poslední jednání zastupitelů osobně a požádal, aby o této věci rozhodli nejlépe už tento měsíc. „Máme nabídku od Vietnamce, který chce Liďák předělat na byty a obchod. Potřebujeme rozhodnutí města co nejdřív,“ řekl. „Lidový dům má oproti Moskvě řadu výhod. Není tak náročný na údržbu a provoz. Pokud město koupí Moskvu, která je kolosem s restaurací a bowlingem, bude muset do něj dávat daleko víc peněz,“ upozornil.

Připomněl případ města Louny, které od jeho společnosti před lety koupilo bývalou diskotéku Impérium a přestavělo ji na kulturní dům Zastávka. „Také tam řešili, zda koupit větší kulturní dům. Rozhodli se pro menší objekt,“ dodal.

Kulturní dům Moskva v Žatci na snímku z roku 2013. Tehdy ho město za 22 milionů korun koupit nechtělo. Foto: archiv Deníku

Krátce po nabídce na koupi Lidového domu přišla na žateckou radnici také nabídka od majitelů Moskvy. Tu v roce 2013 žatečtí zastupitelé odmítli, Moskva byla na prodej za 22 milionů korun. „Jsme ochotni prodat městu kulturní dům Moskva za rapidně nižší cenu, než za jakou jsme ji nabízeli v minulosti, a to i přesto, že odhad nemovitosti je po odečtu amortizace přibližně 56 milionů,“ uvedl jeden z majitelů kulturáku Luděk Müller.

Shoda, zda má město vlastnit kulturní dům a případně který, mezi vedením města nepanuje. „Nemyslím si, že město Žatec má provozovat kulturní dům, zajišťovat jeho náplň, vytěžovat vlastní personální kapacity a vstupovat do podnikatelského prostředí a konkurovat dalším podnikatelským subjektům. Město by se více mělo zaměřit na svůj rozvoj, opravy komunikací a chodníků, vdechnout nový život budovám v jeho majetku, které v současné době chátrají,“ domnívá se například radní Pavel Pintr.

„Jsem dlouhodobě zastáncem názoru, že by město mělo mít svůj vlastní kulturní stánek. Jako mají Louny nebo Podbořany. Sloužit by měl pro pořádání nejen městských kulturních akcí, ale také pro další organizace, pořádání konferencí nebo komerčních akcí,“ oponuje místostarosta Jaroslav Špička.

Zda město nějaký kulturní dům koupí a případně jaký, ukážou následující týdny. Jisté je, že další provoz toho druhého bude kvůli městským dotacím do oprav a provozu konkurenta z ekonomických důvodů v ohrožení.