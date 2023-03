„Chtěli bychom pak zastupitelům předložit zprávu, kolik koupě bude stát, kolik peněz a na co bude třeba do domu investovat a z jakých zdrojů bychom mohli získat dotace,“ dodal Laibl.

V Žatci se o koupi kulturního domu mluví několik let. Předchozí zastupitelstvo nabýt do vlastnictví města Moskvu nebo Lidový dům před rokem odmítlo. Ten mezitím změnil majitele, vlastníci Moskvy nedávno poslali na radnici nabídku znovu.

Viník nehody zemřel. Za střet u Rané mohl řidič auta, které narazilo do autobusu

„Máme několik zájemců na koupi Moskvy, ale nikdo z nich neplánuje pokračovat v kulturním využití. Myslíme si, že by dům měl kultuře nadále sloužit a že by jej mělo vlastnit město, které má větší možnosti sehnat peníze na investice do něj. Proto jsme Moskvu městu opět nabídli. Objekt je v dobrém stavu, střecha je nedávno opravená, ale je třeba modernizace sálu nebo zateplení budovy a na to už nemáme prostředky,“ sdělil jednatel společnosti Moskva Luděk Müller. „Jsme ochotni posečkat, aby si město analýzy připravilo,“ dodal.

Kulturní dům Moskva vyrostl stejně jako dnešní podoba žateckého Podměstí v sedmdesátých letech 20. století. Po roce 1989 jej město prodalo, v současné době Žatec na rozdíl třeba od Loun nebo Podbořan žádný kulturní dům nevlastní.

Město je opatrné

Vedení Žatce je v otázce koupi Moskvy opatrné. „Chceme se vyvarovat chyby, kterou byla koupě bývalého pivovaru Dreher. Podobně jako tehdy postupovat nechceme. Musíme si být jisti, že koupě Moskvy bude pro město výhodná,“ popsal Laibl.

Zmíněný Dreher je rozsáhlý areál u žateckého západního vlakového nádraží, který původně sloužil jako pivovar, v dobách socialismu se využíval pro zpracování ovoce a výrobu šťáv. Areál je v posledních letech málo využívaný, město je jeho vlastníkem od roku 2018, kdy jej koupilo za 27 milionů korun. Tento krok má v Žatci mnoho kritiků. „Problém je, že město v areálu nevlastní všechny pozemky, bohužel ani ty klíčové. To komplikuje jeho využití,“ nastínil žatecký starosta.

Náměstí jako odstavná plocha. Placení za parkování v centru Žatce se změní

„Není v možnostech města rekonstrukci areálu ufinancovat. Jen náklady na zakonzervování budov se odhadují na tři sta milionů, pokud bychom přistoupili k rekonstrukci, jsme na částce kolem 1,6 miliardy korun,“ přiblížil místostarosta Pavel Pintr. Náklady by se ale zřejmě vyšplhaly ještě výš. V lokalitě by bylo třeba zrekonstruovat inženýrské sítě a postavit novou dopravní infrastrukturu. V této souvislosti se hovoří o potřebě nového mostu přes Ohři.