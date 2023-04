Řeku Ohři v Žatci překlene nová lávka. Bude na ní uloženo vodovodní potrubí, které nyní prochází konstrukcí mostu Nikose Belojanise u bývalého cukrovaru. Lávka se stane jeho součástí, veřejnosti nebude přístupná.

Most Nikose Belojanise v Žatci. | Video: Deník / Petr Kinšt

„Nová lávka je navržena pro uložení nového potrubí pod mostní konstrukcí. Lávka vy tvoří ocelové profily. Délka lávky je 87 metrů, osazena bude na stávající ocelové příčníky mostu a v místě styku bude přivařena,“ informovala Severočeská vodárenská společnost.

Ta v žatecké Rooseveltově ulici brzy zahájí rekonstrukci kanalizace a vodovodu, přeložení vodovodního potrubí na novou lávku je součástí prací, které mají skončit na přelomu léta a podzimu.

Také kanalizace z roku 1969 byla zavěšena na mostní konstrukci, došlo ale ke zřícení potrubí. Pak bylo provizorně na zábradlí mostu. V rámci rekonstrukce se počítá s podvrtem řeky, potrubí tak povede pod dnem Ohře.

Kvůli zmíněným pracím bude po velkou část jara a léta uzavřena cyklostezka, která pod mostem vede. Pro pěší a cyklisty to ale nebude větší problém, úsek se dá obejít nebo objet „vrchem“.

Most v Rooseveltově ulici, který byl postaven v letech 1937 až 1942, nese jméno po řeckém komunistickém politikovi Nikosi Belojanisovi. Za druhé světové války bojoval v partyzánském hnutí proti německým okupantům, z jejich vězení v roce 1943 uprchl. Později se na straně komunistů angažoval v řecké občanské válce. Ta skončila porážkou levice, ve věku 36 let byl Belojanis tehdejší řeckou vládou 30. března 1952 popraven.

Most je jedním ze tří silničních v Žatci přes řeku Ohři. Ten nejstarší, tzv. železný z let 1895 a 1896, prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2001, most Nikose Belojanise nechalo město opravit v letech 2017 a 2018. Ten třetí, na silnici Most – Plzeň poblíž jatek, vyrostl v 70. letech 20. století. Vlastní jej stát. V roce 2016 na něm Ředitelství silnic a dálnic ČR provedlo rozsáhlou výměnu asfaltového povrchu.