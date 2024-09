Hotový by měl být v květnu příštího roku, vyroste na travnaté ploše v administrativní části zóny zvané Triangle city.

Plastika z nerezu ponese název Let Avie a odkazuje na typ československého letounu Avia S-199 dodávaného v roce 1948 do Izraele. „Hlavním motivem, dle autorů díla, je let ptáků. Šest ocelových prutů (symbolizujících šest cípů Davidovy hvězdy) se vine jako letová dráha od místa startu do cíle. Na těchto drahách se vznášejí plastiky holubic z nerezové oceli. Let ptáků symbolizuje svobodu a nezávislost,“ uvedl Ústecký kraj k zakázce.

Památník nesou tři štíhlé sloupy z nerezové oceli umístěné v linii půlkruhu ve vzdálenosti tři a půl metru na každou stranu. „Na prvním a třetím sloupu jsou umístěny výrazné prstence z nerezové oceli o průměru jednoho metru, v nichž ocelové lanka nebo pruty začínají a končí na dalším sloupu, výška sloupů od terénu je minimálně 2,8 metru. Na prstencích jsou vyraženy zeměpisné souřadnice žateckého letiště na jednom a cíle v Izraeli, symbolicky Jeruzaléma, na druhém. Prstence také symbolizují sepětí a slib. Zároveň jsou velmi jednoduché, z pásové nerezové oceli a mohou připomínat strojní součástku,“ uvádí se k dokumentaci k zakázce.

Vojenské letiště u Žatce vybudovali Němci za druhé světové války, v květnu 1945 z něj operovaly stíhací proudové letouny Messerschmitt Me 262. Po obsazení letiště Rudou armádou 8. května ho převzali českoslovenští vojáci. Na jaře a v létě roku 1948 sehrálo žatecké letiště významnou úlohu v historii státu Izrael, který si svou existenci tehdy vybojoval ve válce s okolními arabskými státy. Ze Žatce létala na Blízký východ letadla s vojenskou pomocí, v polovině června 1948 dokonce tři původně americké stroje B-17 startující z letiště bombardovaly egyptskou Káhiru. V padesátých letech se rozrostlo ve velkou základnu protivzdušné obrany státu, v dobách studené války bránilo západní hranici.

Kdysi čilý ruch na letišti u Žatce utichl na konci roku 1993. V listopadu odletěla poslední letadla, ke konci roku byly základna a stíhací pluk, který z ní operoval, zrušeny. Bagry, buldozery a další stavební technika letiště o deset let později definitivně zbouraly, místo se razantně změnilo. Na více než třísethektarovém pozemku vyrostla průmyslová zóna Triangle s desítkou továren, ve kterých v současné době pracuje několik tisíc lidí.

Ani po třech desítkách let v Žatci na bývalé vojenské letiště nezapomínají. Místní ještě dnes běžně říkají, že pracují na letišti místo v Triangle. A ve městě stále žije mnoho pilotů, techniků a dalších bývalých vojáků, jejichž profesní život navždy zůstane s letištěm spjat.

Zajímavostí je, že zatímco žatecké vojenské letiště bylo před 30 lety zrušeno, jeho záložní, v Panenském Týnci na Lounsku, funguje dodnes. Využívá se k civilnímu létání nebo pro různé velké motoristické či hudební akce.

