Zdeněk Voráček vlastní byt na největším žateckém panelovém sídlišti Jih. Letos se mu, stejně tak jako většině obyvatel ČR, zvýší daň z nemovitosti. Až mu přijde na přelomu zimy a jara složenka od finančního úřadu, vypočítal si, že na ní uvidí částku kolem 1300 korun. Jeho byt má necelých osmdesát metrů čtverečných, loni platil přibližně 750. Tedy o 550 korun méně. Stejně jako on si o několik set korun připlatí všichni vlastníci nebo nájemníci bytů v Žatci i Lounech.

„Není to žádné drama, ale když si sečtu, co vše kolem bydlení zdražilo, tak už mě to docela štve. Dražší je elektřina, voda, zálohy na teplo. K tomu teď budu jednorázově platit skoro tři tisíce za popelnice, neboť v bytě bydlíme čtyři,“ vypočetl Zdeněk Voráček.

Jak si vypočítat daň z nemovitosti? Modelový příklad pro byt 50 m2 v Lounech

1. Byt 50 m2 v bytovém domě.

2. Základ daně: 50 m2 x 1,22 to je 61 m2

3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 1,4 (koeficient podle počtu obyvatel, Louny mají 1,4) = 4,9 Kč/m2

4. Daň = 61 x 4,9 = 298,9 Kč, zaokrouhleno na 299 Kč

5. Doplnění o místní koeficient: Louny mají 2

6. 299 Kč x 2 = 598 Kč

7. Celková daň je 598 korun Byt 80 m2 v Lounech – daň činí 957 korun

Rodinný dům v Lounech s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2 - 1674 Kč

Pro obyvatele bytů a rodinných domů je hlavní změna ta, že se u daně z nemovitosti zvýšila státem určená sazba ze staveb. Stoupla z loňských dvou na 3,5 koruny za metr čtverečný, tedy o 75 procent. Na výslednou podobu daně mají vliv ještě dva koeficienty – základní (ze staveb a jednotek) a místní. V Lounech i Žatci zůstaly oba koeficienty na stejných úrovních jako v minulých letech, poplatníci tak v roce 2024 uhradí daň z nemovitosti navýšenou jen o zvýšenou státní sazbu.

„Koeficienty jsme nezvýšili, protože na občany se zdražování hrne ze všech stran,“ uvedl starosta Žatce Radim Laibl a stejný názor má i vedení Loun.

Obce mohou daň z nemovitostí samy navýšit, ale Louny ani Žatec to několik let nevyužily. „V Lounech se naposledy koeficient měnil před deseti lety, kdy zastupitelé přijali obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Ta od roku 2014 platí beze změn,“ připomněl mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

Modelový příklad pro byt 50 m2 v Žatci

1. Byt 50 m2 v bytovém domě.

2. Základ daně: 50 m2 x 1,22 to je 61 m2

3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 (koeficient podle počtu obyvatel, Žatec má 2) = 7 Kč/m2

4. Daň = 61 x 7 = 427 Kč

5. Doplnění o místní koeficient: Žatec má 2

6. 427 Kč x 2 = 854 Kč

7. Celková daň je 854 Kč Byt 80 m2 v Žatci – daň činí 1366 korun

Rodinný dům v Žatci s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2 – 2 391 Kč

V Žatci se naposledy zvyšovala daň kvůli nárůstu místního koeficientu v roce 2011, v roce 2014 se v místních částech snížila.

V obou městech platí, že v místních částech, Brloh a Nečichy v případě Loun, Bezděkov, Radíčeves, Milčeves, Záhoří, Trnovany a Velichov v případě Žatce, jsou koeficienty menší, místní tak platí daň z nemovitosti nižší než v „mateřských“ městech.

Obě města si stanovila místní koeficient na hodnotu 2, přitom si mají možnost zvolit v rozmezí 1 až 5.

Dlouhodobou zajímavostí je, že ač jsou Žatec a Louny velikostí srovnatelná města, daň z nemovitosti mají rozdílnou. V Žatci je základní koeficient podle počtu obyvatel 2, v Lounech jen 1,4. Mohou za to rozhodnutí tamních zastupitelstev ve zmíněných letech, města mohou tento koeficient mírně upravovat směrem nahoru i dolů.

V Žatci tak majitel bytu o velikosti 80 metrů čtverečných s podílem na pozemku letos zaplatí daň z nemovitosti 1366 korun, loni to bylo 780 korun. V případě menšího bytu s plochou 50 metrů čtverečných je zvýšení z loňských 488 na letošních 854 korun.

V případě Loun se daň u většího bytu zmíněné plochy zvedne z 547 na 957 korun, u menšího z 342 na 598 korun. Pro výpočet daně z nemovitosti platí pravidlo, že čím větší byt nebo dům, tím větší platba.

Nájemníkům se růst daně projeví ve zvýšení této kolonky o desítky korun v měsíčních předpisech nájmů, majitelé bytů a rodinných domů musí uhradit daň jednorázově za celý kalendářní rok do konce května.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Daně jsou obecně největším příjmem do rozpočtů měst. Jdou do nich peníze ze státem vybrané daně z přidané hodnoty nebo příjmů právnických a fyzických osob a právě daň z nemovitosti.

„Louny za loňský rok měly na dani z nemovitosti příjem 19 milionů korun. V roce 2024 zatím rozpočtujeme částku 35,5 milionu korun,“ přiblížil mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

„V roce 2023 byl příjem do rozpočtu města z daně z nemovitých věcí ve výši 26,739 milionu, předpokládaný příjem pro rok 2024 je ve výši 40 milionů korun,“ sdělila vedoucí finančního odboru žatecké radnice Renata Sedláková.

Pokud si chtějí majitelé bytů daň spočítat, je výpočet poměrně složitý a vstupuje do něj několik proměnných, které je potřeba násobit. Kromě rozlohy bytu je potřeba počítat s koeficientem zohledňujícím velikost obce, inflačním koeficientem (ten je teď 1), koeficientem určeným samotnou obcí a koeficientem určeným podle toho, zda k bytu náleží, či nenáleží podíl na pozemku. V článku máme modelové příklady, podle nichž si vaši daň můžete jednoduše spočítat – stačí zadat velikost vašeho bytu.

