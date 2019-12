Koledy zazní u kostela svatých Šimona a Judy v Lenešicích, u Dělnického domu v Cítolibech, v knihovně v Libčevsi nebo před kostelem sv. Jakuba Většího ve Slavětíně. Zapojí se také Základní škola Jižní v Žatci. Tam akci doprovodí vánoční jarmark, který začne už v 17 hodin.

„Probíhat bude ve vestibulu školy i ve venkovních prostorách, kde si můžete zakoupit malé občerstvení – čaj a cukroví, které připravily naše kuchařky. Venku jarmark zpestří hudební vystoupení žáků školy a závěrečný hromadný zpěv koled od 18 hodin,“ zve škola. Prodávat se budou výrobky žáků školy, družiny i dary od rodičů.

Koledy dnes budou znít také atriem lounské městské knihovny. Zajímavý kulturní program v knihovně přichystala Základní umělecká škola Louny, začíná v 17 hodin. „Své umění předvede několik našich dětských sborů. Ty potom budou společně s veřejností zpívat koledy,“ uvedl ředitel školy Petr Novotný.

Pravidelnou návštěvnicí této akce je Milada Rabasová z Loun. „Do lounské knihovny chodím s vnučkou každý rok. I letos si přijdeme zazpívat, je to už pěkná tradice. Zpívají sbory a my se přidáváme. Koledy jsou krásné a myslíme při nich na Vánoce,“ těší se Milada Rabasová.

V lounské knihovně se při akci Česko zpívá koledy představí děti ZUŠ Louny různých věkových kategorií od předškoláků po ty starší. Vystoupí sbory Pastelka, Skřivánci, Notičky a Carmen, několik písní zazpívají i společně. „V současné době do našich sborů chodí stovka dětí. Ti nejmladší do sboru Pastelka. Podle věku následují Skřivánci a Notičky a z něj každý rok vybíráme ty nejšikovnější do našeho koncertního sboru Carmen. V něm nyní máme 36 dětí,“ přiblížila Kateřina Štolová, která v základní umělecké škole vyučuje sólový a sborový zpěv.

