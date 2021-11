Příští rok na podzim jsou v Česku v plánu komunální volby. V listopadu 2022 by mělo být jasné, kdo povede města a obce další čtyři roky. Starostové a místostarostové Loun, Žatce i Podbořan téměř shodně říkají: Rádi bychom pokračovali dál.

Starostka Žatce Zdeňka Hamousová, starosta Loun Pavel Janda, starosta Podbořan Radek Reindl. | Foto: Deník

Najdou se ale i výjimky. O tom, zda bude o zvolení do zastupitelstva usilovat i v roce 2022, není podle svých slov rozhodnutý podbořanský místostarosta Karel Honzl (ČSSD). „A to kvůli mému věku, je mi 65 let. Rozhodnu se na začátku příštího roku,“ sdělil. Rovněž místostarosta Loun Vladimír Antonín Hons (Unie pro sport a zdraví) svou kandidaturu nepotvrdil.