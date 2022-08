Žatec a Louny získají přímé spojení s Ústím. Ještě letos vyjedou spěšné vlaky

Rychlíky mezi Prahou a německým Marktredwitz nebo Plzní a Děčínem zastavující v Žatci či rychlík mezi Mostem a Českými Budějovicemi se zastávkou v Lounech. Pro obě města to je minulost, stejně jako přímé vlakové spojení s Prahou. Jezdí přes ně jen lokálky, výjimkou jsou v Žatci rychlíky Plzeň – Most. Od prosince po několika letech odkladů přibude další rychlejší spoj, ze Žatce a Loun začnou jezdit přímé spěšné vlaky do Ústí nad Labem. Přímé autobusové ani vlakové spojení s krajským městem Žatec ani Louny teď nemají.

Cestování, vlaky, ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Spěšné vlaky objednal Ústecký kraj, zajišťovat je bude dopravce GW Train Regio. Ten na linku nasadí stejné soupravy, se kterými jezdí mezi Mostem, Žatcem a Plzní. „Účelem nové linky je nabídka rychlého a přímého napojení Žatce a Loun po železnici na krajské město Ústí nad Labem,“ vysvětlila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Podle návrhu jízdního řádu by měly spěšné vlaky jezdit v pracovní dny čtyřikrát v obou směrech. Zastavovat budou v Postoloprtech, Lounech, Libochovicích, Čížkovicích a Lovosicích. Cestu mezi Žatcem a Ústím zvládnou za hodinu a 40 minut, mezi Louny a Ústím za hodinu a deset minut. Zavedení spěšných vlaků umožnila nedávná rozsáhlá rekonstrukce trati mezi Louny a Lovosicemi, na které se zvýšila rychlost vlaků a naopak zkrátily jejich jízdní doby. Provoz ohrožen. Na dvou tratích mohou přestat jezdit osobní vlaky Přímé spojení Žatce, Loun a Ústí mělo začít fungovat dřív, v posledních dvou letech ale záměr ovlivnila pandemie covidu a také narazil na to, že se kraj s Českými drahami, které na trati provozují osobní vlaky, nedohodl na vhodných soupravách. Nakonec kontrakt na novou linku získalo GW Train Regio. Kdysi bylo spojů více Vedení Žatce i Loun nové spěšné vlaky vítá. „Určitě přímé spěšné vlaky do Ústí uvítáme. Jako obecně každé zlepšení v dopravní obslužnosti města,“ sdělil žatecký místostarosta Jaroslav Špička. Podobně se vyjádřil i lounský starosta Pavel Janda. „Za přímé spojení s Ústím budeme určitě rádi,“ řekl. Nové spěšné vlaky budou spolu s rychlíky na lince Most – Plzeň jedinými takovými spoji, které přes okres Louny pojedou. Kdysi jich bylo víc. Třeba rychlík Bezdrev jezdil mezi Mostem a Českými Budějovicemi přes Louny, na žateckém západním nádraží zastavovaly rychlíky na cestě mezi Plzní a Děčínem. Žatec i Louny měly před lety přímé vlakové spojení s Prahou. Ve městě chmele dokonce v 90. letech zastavoval mezinárodní rychlík Praha – Chomutov – Karlovy Vary – Marktredwitz. Význam trati mezi Žatcem a Lužnou u Rakovníka ale upadá, nyní dokonce hrozí, aže od léta příštího roku na ní přestanou jezdit osobní vlaky úplně.

