„V rámci soutěže mají architekti posílat své návrhy. Ten, kterého vybereme, vypracuje studii, jež bude základem pro projektové dokumentace,“ sdělil žatecký místostarosta Radil Laibl.

Lhůta pro podání nabídek je stanovená na 18. března, posoudí je komise složená z pěti členů a tří náhradníků. Vzhledem k blížícím se komunálním volbám letos na podzim je pravděpodobné, že letos dojde maximálně k vypracování zmíněné studie. Další kroky budou na novém zastupitelstvu a vedení města. To současné není v otázce haly jednotné, ukázalo se to například při hlasováních o jejím umístění.

V Lounech mají sportovní halu z osmdesátých let 20. století, kapacitně ale už nedostačuje. Roky se ve městě hovoří o potřebě jejího rozšíření. „Halu máme vytíženou tak, že nemáme od rána do večera volné místo. Dopoledne chodí školy, odpoledne sportovní kluby. Přístavba by určitě prospěla,“ potvrdil před časem ředitel Správy sportovních zařízení města Loun Radek Příhoda.

V současné době pro město zpracovává architekt David Kudla prostorovou studii, která ukáže, zda je pro přístavbu haly místo. „Chtěli bychom, aby v přístavbě byla plocha o velikostech 40x20 metrů, aby šlo o plnohodnotné hřiště pro házenou a florbal, ale i další míčové sporty,“ vysvětlil lounský starosta Pavel Janda.

Kromě studie pro sportovní halu pracuje zmíněný architekt také na možnosti rozšíření tělocvičny u ZŠ a MŠ kpt. Jaroše. „Studie by měly být hotové na přelomu zimy a jara. Pak je vyhodnotíme a uvidíme, co je realizovatelné,“ sdělil starosta. Podle jeho slov se město pustí jen do jedné přístavby. „Buď budeme dělat přístavbu u sportovní haly, nebo základní školy,“ řekl.

Podobné problémy vyřešili loni v Podbořanech. Po mnoha letech příprav postavili u fotbalového hřiště zbrusu novou sportovní halu za 50 milionů korun, tamním sportovcům slouží od podzimu.