Hynek Dlouhý dnes 16:15

Byla to lavina… Byli jsme zdrcení, vzpomínali čeští vojáci, kteří tehdy sledovali přílety letadel okupantů a viděli tanky hrnoucí se na města regionu. V šoku byli i obyčejní lidé. „Měl jsem ten den jít poprvé do práce. Museli jsme ale jet po polních cestách, chmelnicemi. Po silnicích to nešlo, byly tam tanky,“ vybavil si ráno 21. srpna 1968 Jaroslav Dvořák ze Žatce. „Spal jsem a maminka mě tehdy přišla rychle probudit. V rádiu už to hlásili. Bylo to hrozné. Později se dostali i k nám, tanky hučely kolem Oldřichova dubu, zničily tam i nový asfalt,“ vzpomínal zase Miroslav Blažek z Peruce.