Padá tak možnost, že by řidiči během uzavírky Žiželic tuto cestu, která dostala název v souvislosti s někdejším vojenským letištěm, využívali jako zkratku. Budou muset po celé oficiální objízdné trase, a to po silnici II/250 přes Staňkovice k mimoúrovňové křižovatce Bitozeves s dálnicí D7.

Pro řidiče osobních aut jedoucích ze Žatce ve směru na Chomutov přichází při uzavírce v Žiželicích do úvahy alternativa v podobě trasy přes Hořetice a Hrušovany. I tyto silnice třetí třídy budou zvládat nápor aut jen stěží, velmi problematická je Chomutovská ulice v Žatci a úzká silnice ve svahu mezi Hořeticemi a Hrušovany.

Na zmíněné trasy přes Staňkovice a Hrušovany nebudou smět nákladní auta. Nad Staňkovicemi platí zákaz kvůli sesuvu svahu dlouhodobě, nyní přibudou značky také na silnici přes Hořetice a Hrušovany. „Je to z důvodu zamezení vjezdu nákladních vozidel na silnici třetí třídy v obci Hrušovany, která je zcela nevhodná pro vedení objízdné trasy. Pokud by se dopravním značením v rámci uzavírky I/27 provoz neomezil, byla by tato silnice řidiči navedenými navigací či s místní znalostí využívána jako objízdná trasa pro veškerou dopravu, což by zcela zásadně ohrozilo bezpečnost silničního provozu. Dopravním značením je nutno zakázat využití této trasy pro nákladní vozidla,“ uvedl v příslušné vyhlášce vedoucí odboru dopravně správních agend Městského úřadu v Žatci Jiří Dobruský.

Vzhledem k různým omezením na silnicích nižších tříd jsou jedinou vhodnou objízdnou trasou pro kamiony karlovarská I/6, slánská I/16 a chomutovská I/7. Řidiči nákladních aut si tak zajedou 80 kilometrů.

Pro obyvatele Žiželic je uzavření silnice I/27 dobrou i špatnou zprávou. Ta pozitivní je, že se po desítkách let zbaví tranzitní dopravy v podobě tisíců aut denně, ta se už do obce nevrátí. Uzavírka totiž skončí, až silničáři zprovozní obchvat. Negativní zprávou pro Žiželické je, že na objízdné trasy budou muset i oni. Uzavřou se oba výjezdy z obce na silnici I/27, kamkoliv pojedou, budou muset přes Hořetice. A třeba cesta za prací do zóny Triangle se jim notně prodlouží.

„Jsme samozřejmě rádi, že o tranzitní dopravu přijdeme, pro naší obec to bude velký přínos. Čekáme na to dlouhé roky. Na druhou stranu se uzavírka dotkne i našich obyvatel, budou muset po objížďkách. Musíme to ty dva roky vydržet a pak už to bude dobré,“ sdělila starostka Žiželic Květa Panská.

Zhotovitel má povolení silnici I/27 v Žiželicích uzavřít od 8. května 2024 do 28. února 2026.

Stavba obchvatu Žiželic za 783 milionů korun byla zahájena monitorovacími vrty v srpnu 2022, hlavní stavební činnost se rozeběhla letos na jaře. Do provozu má být nová tříkilometrová silnice uvedena v únoru 2026. U obce vyroste 380 metrů dlouhý a 30 metrů vysoký most, úpravou projde silnice I/27 nad obcí směrem na Most. Narovná se a rozšíří, přibude „předjížděcí“ pruh.

Téměř dvouletá uzavírka silnice I/27 v Žiželicích není jedinou, která se na Žatecku chystá. Ústecký kraj plánuje rekonstrukci mostu přes Blšanku u Trnovan na silnici II/225 Žatec – Louny. „V souvislosti s plánovanou uzavírku v Žiželicích se zastavily všechny plánované akce a řešila se možnost objízdných tras. Nakonec bylo rozhodnuto, že most přes Blšanku rekonstrukcí projde, krajský odbor investic předloží ke schválení zadání výběrového řízení na zhotovitele,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Rekonstrukce mostu za předpokládaných zhruba 40 milionů korun by tak mohla začít letos na podzim nebo příští rok na jaře.

Další uzavírku zmíněné silnice přinese rekonstrukce nedalekého mostu přes železniční trať, který v Trnovanech stojí od konce osmdesátých let 20. století. „Most přes železnici se bude realizovat až po dokončení rekonstrukce mostu přes Blšanku. V současné době probíhají projektové práce na rekonstrukci mostu přes železnici,“ přiblížil Jan Nový z oddělení mediální komunikace krajského úřadu.

Další most, který Ústecký kraj plánuje u Žatce v nejbližších letech zrekonstruovat, je přes železniční trať ve Tvršicích. vede po něm silnice třetí třídy ve směru na Selibice a Lišany.

