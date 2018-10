Žatec má ještě 140 volných kompostérů, nabízí je zájemcům bezplatně

Výroba - Výroba Strojírenští kovodělníci 15 000 Kč

Strojírenští kovodělníci obráběč kovů - specialista. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 27. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, 5. května 2940, vhodné i pro absolventy, mzda se odvíjí od praxe a znalostí, požadujeme:, vysokou úroveň manuální zručnosti a ovládání obráběcích nástrojů a přístrojů, čtení výkresové dokumentace, znalost měřidel, značná matematicko-logická gramotnost, zaměstnanecké výhody:, Příspěvek na dopravu do zaměstnání.Vlastní kuchař (oběd 30,-Kč).Permanentky do fitness studia, Poukázky do kina a divadla.Permanentky na zápasy HC Verva Litvínov.Pracovní poměr na dobu neurčitou. Firemní ZOO o přestávkách, Příspěvek na významné životní události (svatba, nar.dítěte, životní jubileum).Věrnostní odměny (10, 15, 20, 25, 30...let u firmy). 2-3 dny placeného volna "SICKDAYS".Příspěvek na penzijní připojištění, Zvýhodněné služby mobilního operátora, Přístup do sportovního zařízení SEKO Aréna, Vyhlídkové lety vrtulníkem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.Teambuilding (motokáry, FIFA Xbox turnaje, stolní tenis, paintball, únikové hry, bowling, cyklovýlety a další), Příjemné okouzlující prostředí propojené s přírodou, Zájemci zasílejte životopisy emailem: michaela.mrackova@sekogroup.com, , telč. 415635579 od 8,00 do 15,30 hod.. Pracoviště: Seko aerospace, a.s. - provozovna louny, 5. května, č.p. 2940, 440 01 Louny 1. Informace: Michaela Mračková, +420 415 635 579.