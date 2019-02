Žatec – Do posledního výběrového řízení se přihlásilo devět zájemců, komise vybrala tři. Psychotesty pak prošli dva z nich.

Strážnice městské policie v Žatci kontrolují stánkaře. | Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Městská policie v Žatci bude mít další dva strážníky. Zájemci uspěli v nedávném výběrovém řízení, v ulicích Žatce by se po absolvování kurzu pro strážníky měli objevit v květnu, respektive červenci.

I tak ale bude mít žatecká městská policie z 25 míst strážníků tři neobsazená.

Ve výběrových řízeních uspěli jen tři zájemci

Sbor se potýká s nedostatkem lidí už delší dobu. Ve výběrovém řízení v loňském roce uspěl jediný uchazeč, v tom druhém, které proběhlo před pár týdny, zmínění dva.

„Do druhého výběrového řízení se přihlásilo devět zájemců, komise vybrala tři. Psychotesty pak prošli dva z nich," vysvětlil Miroslav Solar, ředitel Městské policie v Žatci.

Do prvního výběrového řízení se loni v létě přihlásilo celkem 11 zájemců, z nich devět postoupilo fyzické testy a pohovory. Z nich komise vybrala tři, dva ale neuspěli při psychotestech. Uspěl tedy jen jeden uchazeč, který nyní u městské policie pracuje.

Ředitel chce navýšení počtu strážníků

Ředitel Městské policie v Žatci by rád do budoucna nejen naplnil všechna volná tabulková místa strážníků, ale chtěl by sbor rozšířit ještě o další čtyři na celkových 29. To bude ale věc financí, rozpočet městské policie by bylo potřeba navýšit. Rozhodnutí bude na zastupitelích města.