Žatec – Do výběrového řízení se přihlásilo jedenáct lidí, dnes jsou v plánu fyzické testy a pohovory.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dana Pokorná

Městská policie v Žatci se několik měsíců potýká s podstavem svých strážníků. Aktuálně jich chybí pět, tedy přibližně šestina z celkového počtu. A na jejich službách to je znát, obyvatelé města si často stěžují, že v poslední době nejsou v ulicích moc vidět.

To by se mělo brzy změnit, první noví strážníci by k žatecké městské policii měli nastoupit počátkem září. V současné době probíhá výběrové řízení, celkem je neobsazených pět míst strážníků.

„Do výběrového řízení se přihlásilo jedenáct zájemců," sdělil Miroslav Solar, ředitel Městské policie v Žatci.

Na úspěšné čekají ještě psychotesty

Dnes, v úterý 4. srpna, mají probíhat s uchazeči pohovory a fyzické testy, na ty kteří „projdou", čekají ještě psychotesty. „V současné době nedokážu říct, kolik nových strážníků pro městskou policii v Žatci z aktuálního výběrového řízení vzejde, ale ti, kteří budou přijati, by měli nastoupit počátkem září," řekl M. Solar.

Stěhování, kamerový systém…

On sám je rovněž ve sboru nováčkem, funkce ředitele se plně ujal teprve minulý měsíc. A právě nábor nových strážníků je jeho prvním důležitým úkolem. Bude také muset řešit stěhování služebny městské policie z náměstí 5. května do Podměstí. O tom, že se strážníci nastěhují do budovy bývalého ředitelství Žatecké teplárenské, rozhodlo vedení města už zhruba před rokem. Od té doby se ale nic neděje, strážníci mají pořád služebnu v centru města.

Nový ředitel bude řešit také modernizaci a rozšíření kamerového systému ve městě.