Zmodernizovaný atletický ovál, umělé osvětlení, hřiště na fotbal, rekonstrukce oplocených hřišť na basketbal a fotbal, navíc prostor pro workout a parkour. Tak má nově vypadat sportoviště u ZŠ Jižní v Žatci. Má dál fungovat pro školu, sportovní kluby i veřejnost. Radnice má připravené projekty i povolení, chybí jediné, ale to nejdůležitější. Peníze. Žatec by je rád získal z dotací, aktuálně o ně žádá.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Žatec by rád spustil rekonstrukci co nejdříve, a tak hledá zdroje, ze kterých by do městské kasy přišly finance na akci. Předpokládané náklady jsou kolem 40 milionů korun. Radnice žádá o dotaci z Národní sportovní agentury. Ta by mohla být až ve výši 30 milionů.

Renovovat se mají dvě oplocená hřiště, která tam nyní fungují, sloužit mají fotbalu a basketbalu. Navíc má přibýt sektor pro workout a parkour. Nový má být atletický ovál, uvnitř něho pak hřiště na fotbal. Pořídit chce město také umělé osvětlení. „Sportoviště budou stejně jako dosud využívat samotná škola i sportovní oddíly, ale i široká veřejnost. Po projednání ve sportovní komisi město počítá s tím, že se bude jednat o jedno ze čtyř veřejných sportovišť, která budou určená pro děti od 10 let a pro dospělé. Ta další tři plánujeme u hřbitova, v Podměstí a v Šafaříkově ulici,“ popsal záměr radnice starosta Žatce Radim Laibl.

Radnice má připravenou projektovou dokumentaci, má také stavební povolení. Předfinancování projektu i spoluúčast města schválili nedávno žatečtí zastupitelé. „Dle harmonogramu výzvy bychom měli mít informaci o úspěšnost v průběhu letošních prázdnin. Termín realizace budeme znát až po výběrovém řízení na zhotovitele,“ popsala vedoucí odboru rozvoje města na žatecké radnici Kateřina Mazánková.

