Výpravu za zábavou a dobrodružstvím připravilo pro návštěvníky města i místní žatecké muzeum. Na napínavou cestu se vydají Za žateckým pokladem. Stačí splnit dvě podmínky: chtít se bavit žateckou historií a mít chytrý telefon. Za dobrodružstvím se totiž návštěvníci vydají moderně, Regionální muzeum K. A. Polánka přichystalo pro zájemce aplikaci.

Žatecký poklad | Foto: Deník/Petr Kinšt

Zájemci se během hry dozví mnoho zajímavého o historii Žatce, samozřejmě zábavnou formou. Po zhruba hodinové hře by měla být vyvrcholením snažení prohlídka samotného Žateckého pokladu, což je nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší depot stříbrných a zlatých předmětů, jaký byl uložen na území Čech před rokem 1050.

Aplikaci lze spustit na chytrých telefonech, stáhnout si ji zájemci mohou z Apple Store nebo Google Play, ale také prostřednictvím QR kódu, jejž lze získat na webu muzea nebo na letáčku ke hře. „Je nutná fyzická návštěva Žatce, protože jsme tím chtěli i přilákat do města další návštěvníky. Zájemci budou plnit několik úkolů, navštíví pět zajímavých míst spojených se Žateckým pokladem a díky rozšířené realitě se setkají se zajímavými osobnostmi,“ láká k zahrání ředitelka žateckého muzea Radmila Holodňáková.