Žatec na noc vypne odbíjení hodin na radniční věži. Rušilo spáče

Žatec - Nechat odbíjet, nebo nenechat? Neobvyklou otázku řešilo vedení Žatce v souvislosti s radničními hodinami.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Archiv

S požadavkem na vypnutí odbíjení během noci se na město obrátila skupinka obyvatel z centra města. V těchto vedrech mají v noci otevřená okna a hodiny je ruší. Vedení města jim vyhoví, radniční hodiny by neměly odbíjet od 24 do 5 hodin. „Na radnici přišel dopis, ve kterém někteří lidé z centra žádali, aby se odbíjení hodin v noci vypnulo. Rušilo je totiž ze spánku. Vyhověli jsme jim a vypnutí odbíjení radničních hodin jsme schválili,“ vysvětlila místostarostka Jana Nováková.

Ne všichni radní však souhlasili. „Já jsem pro to nehlasoval. Jsem toho názoru, že odbíjení radničních hodin do historického centra Žatce patří. A to i v noci,“ sdělil druhý místostarosta Jaroslav Špička.

Rovněž Deníkem oslovení lidé nebyli v této otázce jednotní. Některým odbíjení hodin v noci nevadí, jiným ano. „Bydlíme v centru města a klimatizaci kvůli památkové ochraně mít nemůžeme. Tak máme okna pořád dokořán, a protože mám lehčí spaní, tak mě odbíjení hodin budí,“ řekl například Zdeněk Landovský.

Marie Roubalová bydlí od radnice kousek dál, přesto hodiny v noci při otevřeném okně slyší. „Nijak mi to ale nevadí, probudí mě zcela výjimečně,“ sdělila.

Vypnutí mechanického systému

I když radní schválili vypnutí už počátkem července, hodiny odbíjejí dál. Jsou totiž mechanické a vypnutí odbíjení na pět hodin není jednoduchou záležitostí. A jelikož je radnice nemovitou kulturní památkou, musí se k tomu vyjádřit také památkáři.

„Zatím jsme k tomu ze Žatce žádnou žádost o odborné vyjádření nedostali. V žádosti by měl být uveden způsob, jakým bude k vypnutí odbíjení docházet,“ sdělil Daniel Vágner z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Podle jeho slov je to neobvyklý požadavek, který dosud na severu Čech neřešili.

Hodiny ve věži žatecké radnice jsou poměrně mladé, pocházejí z 20. století. Původní stroj z 18. století se nyní nachází v žateckém regionálním muzeu. Díky své neobvyklé konstrukci jsou radniční hodiny hodnotné, na každém ze čtyř boků věže je ciferník. Řízené jsou na dálku rádiem.

„Odbíjení zajišťují táhla, která bouchají do cimbálů. Kvůli nočnímu vypnutí odbíjení bude třeba vymyslet a zkonstruovat nějaké unikátní zařízení s časovým spínačem, žádné univerzální řešení neexistuje,“ sdělil umělecký kovář a restaurátor Petr Podzemský, který se o hodiny stará. Celý proces zabere určitý čas, podle jeho odhadu tak dva měsíce.

Odbíjení by se mělo vypínat jen na letní měsíce. Mimo provoz nedávno už bylo, a to na přelomu června a července při natáčení amerického filmu z druhé světové války v Žatci.

Podle slov Petra Podzemského jsou podobná omezení odbíjení historických radničních hodin v Česku spíše ojedinělá, ze své praxe ví jen o několika takových. Například na Židovské radnici v Praze.

„Před několika lety si stěžoval majitel protějšího domu. Měření hygieniků potvrdilo, že odbíjení překračuje limity hluku určené pro noc. Snažili jsme se to nějak vyřešit, na kladívka jsme dávali kožené návleky, ale moc to nepomohlo. Nakonec jsme na stroj dali relé, které blokuje odbíjecí mechanismus,“ vysvětlil Pavel Veselý z Židovské obce v Praze. Odbíjení hodin na Židovské radnici je mimo provoz od 20 do 8 hodin.

Hodinář Petr Podzemský je také autorem žateckého orloje na objektu Chrámu chmele a piva. Stroj klasicky neodbíjí, smrtka na orloji tahá za zvonec. V současné době pracuje na hodinách pro věž evangelického kostela pod muzeem v Žatci. Zrestaurovaný stroj by se tam měl vrátit v průběhu srpna, hodiny budou pravidelně odbíjet.