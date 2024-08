Své plány v lokalitě mají Ústecký kraj, město Žatec i společnost HP Pelzer, která přesouvá výrobu dílů pro automobilový průmysl do Kadaně. Místo by se mělo proměnit v živou čtvrť. Jako první se ale rozjede investice Severočeské vodárenské společnosti, která přinese výkopy a dopravní omezení.

Svou investici v místě plánuje také Severočeská vodárenská společnost (SVS). V Rooseveltově a Resslově ulici provede rekonstrukci popraskané kanalizace a poruchového vodovodu. „Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. července, vlastní stavební práce začnou v září. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 19. května 2026,“ informovala SVS.

Vodovod a kanalizace staré desítky let jsou poruchové, potrubí vykazuje netěsnosti, praskliny, korozi, chybně napojené přípojky. Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 805 metrů a vodovodu v celkové délce 505 metrů. Výkopy a dopravní omezení se dotknou obou zmíněných ulic.

Rekonstrukce sítí má napomoci rozvoji lokality. Město Žatec a Ústecký kraj tam plánují dopravní terminál. „Plán je, aby poblíž vlakového nádraží všechny autobusy parkovaly a zároveň tam odtud vyjížděly na své linky. Dnešní autobusové nádraží u centra Žatce zůstane, pro autobusy bude druhou zastávkou,“ popsal krajský radní a žatecký starosta Radim Laibl.

Příslušnou studii dopravního terminálu u vlakového nádraží připravuje Ústecký kraj, kromě autobusových nástupišť počítá také s výstavbou parkoviště pro osobní auta. „Je to sice hudba budoucnosti, ale pokud se podaří postavit vysokorychlostní trať Most – Louny – Praha, cestování po železnici mezi Žatcem a hlavním městem výrazně zrychlí,“ popsal Radim Laibl.

Vlakové spojení Žatce a okolí bylo v posledních letech skromné, přišlo ale několik novinek. Přibyly přímé vlaky mezi městem a Ústím nad Labem, od srpna začnou osobní vlaky dopravce Die Länderbahn mezi Žatcem a Lužnou u Rakovníka zastavovat v Trnovanech. „Obnovení zastávky má pro region velký význam. Zlepšení dostupnosti Trnovan prostřednictvím železniční dopravy přispěje k rozvoji turismu a usnadní místním obyvatelům cestování. Tato iniciativa je také důležitým krokem pro ochranu a propagaci kulturního dědictví,“ uvedla Olga Bukovičová ze žatecké radnice, která je koordinátorkou pro světové dědictví.

Trnovany stejně jako Žatec a Stekník jsou od loňska na seznamu světového dědictví UNESCO, znovuobnovená zastávka má přispět k lepší dostupnosti chmelařské krajiny pro turisty, kteří využívají veřejnou dopravu. Významu nabude po uzavření silnice Žatec – Louny, kdy se u Trnovan plánuje kromě rekonstrukce mostu přes Blšanku také podobná investice v případě blízkého mostu přes železniční trať.

Lokalita u žateckého hlavního vlakového nádraží by se měla proměnit také s avizovaným přesunem výroby automobilových komponentů společnosti HP Pelzer do Kadaně. Firma chce v areálu u Ohře ukončit produkci v příštím roce, ze 14 hektarů průmyslové plochy by mohla vzniknout rezidenční čtvrť pro několik stovek obyvatel, rekreační část se sportovišti, výrobně-obchodní zóna. Tuto vizi vedení společnosti představilo na letošním jednání žateckého zastupitelstva. „V rámci potenciálního investora jde o velmi zajímavou oblast,“ zmínil ředitel žateckého závodu Stanislav Žák. Jak uvedl prokurista HP-Pelzer Radim Foldyna, společnost není developerská firma a pozemky s návrhem revitalizace areálu by zřejmě prodala jinému subjektu.

Mohlo by vás zajímat: Cihelna, hrob i parní lázeň. Archeologové odkryli v trase dálnice dávné osídlení