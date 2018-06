Žatec náhle couvl z prodeje budov. Bývalou věznici a posádkový dům nedá

Žatec - Město nabízelo armádní budovy řadu let. Když přišel kupec, prodat je odmítlo. Prý objekty opraví samo.

Budova bývalé věznice v ŽatciFoto: Deník/Petr Kinšt

Město Žatec neprodá bývalý posádkový dům armády (PDA) a někdejší armádní věznici. Oba opuštěné objekty přitom nabízelo řadu let. Když se ale objevil kupec, zastupitelé paradoxně prodej PDA neodsouhlasili. V případě věznice pak odložili rozhodnutí na další schůzi. O prodej obou rozlehlých budov v centru města požádala společnost Real Trust z Kadaně. „Oba objekty bychom chtěli přestavět na byty, kanceláře a obchodní prostory,“ prohlásil David Tejml z firmy Real Trust. „Neuvažujeme o tom, že bychom se ucházeli o nějaké dotace na sociální bydlení. Záměrem je vybudovat byty zejména pro manažery blízkých průmyslových zón,“ dodal.

Přestože město oba opuštěné objekty nabízelo k prodeji řadu let, PDA od roku 2008 a věznici od roku 2012, zastupitelé nyní dospěli k většinové shodě, že je vlastně prodávat nechtějí. „Město si vyzkoušelo, jak prodeje domů v centru dopadly. Potýkáme se s nepřizpůsobivými občany, kteří nám ztrpčují život. Jedinou možností města je, aby si tyto domy drželo a budovalo tam byty samo. Nevěřím tomu, že když se řekne, že tam byty pro sociálně slabé nebo ubytovny pro dělníky nebudou, tak tam skutečně nebudou,“ uvedl zastupitel Martin Štross. „Město by v domech mělo realizovat vlastní projekty. A to v rámci turistického ruchu a zóny Triangle,“ doplnil. „Jsem pro to, aby se budovy neprodávaly, aby je opravilo město,“ souhlasila místostarostka Jana Nováková.

Podle starostky Zdeňky Hamousové je v Žatci kanceláří dost. „O byty pro manažery není zájem. Případnou poptávku uspokojí jiná plánovaná výstavba,“ připomněla starostka s tím, že je PDA zařazen mezi brownfieldy postižené armádní činností. „Budeme moci požádat o dotaci na revitalizaci,“ upozornila.

Někteří zastupitelé se pozastavili také nad cenou, za kterou se mají budovy prodat. „Město nabízelo domy k prodeji řadu let, cena postupně klesala. Nyní jsme se s nabízenou cenou dostali pod odhad. A to může být problém. V Postoloprtech kvůli tomu čelí obžalobě u soudu skoro celé zastupitelstvo,“ řekl Aleš Jelínek.

Posádkový dům armády v Žatci na archivním snímku. Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Bývalou věznici město nabízelo za 2,25 milionu korun, poslední znalecký posudek z roku 2012 udává částku 2,7 milionu. PDA město nabídlo za 3,3 milionu, znalecká cena z roku 2014 uvádí částku 6,3 milionu. Proč nemá město aktuálnější posudky, na zastupitelstvu nezaznělo.

V případě PDA zastupitelé zamítli prodej rovnou, u bývalé věznice rozhodnutí odložili do další schůze. Do té doby si město nechá vypracovat nový znalecký posudek o ceně.

„Celkem důvody města chápeme. Sám jsem byl osm let zastupitel v Kadani a podobné prodeje jsme tam také řešili. Ani nás to nepřekvapilo. Naše žádost o koupi věznice platí, zatím jsme ji nestáhli,“ sdělil Jan Trubiroha, vlastník společnosti Real Trust.

Dům pro veterány

Vojáci přestali PDA využívat v roce 2003, předtím sloužil ke kulturním a společenským účelům. Ministerstvo obrany pak chtělo v objektu zřídit dům pro válečné veterány. Na to ale nenašlo peníze. V roce 2008 ministerstvo převedlo PDA se sousedním bytovým domem bezúplatně na město Žatec. Město od té doby nabízí budovy k prodeji. Nejprve požadovalo 10 milionů, pak cenu kvůli zchátralosti budov snižovalo až na dnešních 3,3 milionu korun.

Podobný osud má i bývalá věznice. Tu město bezúplatně získalo v roce 2002, ani v tomto případě využití nenašlo. Od roku 2012 objekt prodávalo, cena postupně klesla z 2,8 na dnešních 2,25 milionu korun.

Vedení Žatce nedávno uvolnilo peníze na studie, které mají ukázat možnosti využití dalších dlouhodobě zchátralých budov Jitřenky a městského archivu vedle chmelničky. Teď je předpoklad, že si nechá zpracovat studii na bývalý PDA a zřejmě i na věznici.