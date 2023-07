Hned dvě oddělení žatecké nemocnice v červenci na nějaký čas zavřou. Pacienty nebude dětské oddělení přijímat zhruba dva týdny, jedenáct dní pak nebude fungovat interna. Ve špitále budou probíhat stavební práce. Na pediatrii jsou v havarijním stavu rozvody vody a elektřiny, internu čeká rekonstrukce výtahu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Budova dětského oddělení má technické problémy dlouhodobě. „Od 7. července do 23. července bude z důvodu realizace stavebních prací uzavřeno oddělení pediatrie. Bude provedena oprava havarijního stavu rozvodů vody, elektrické energie, kanalizace a další stavební práce, které nelze uskutečnit za provozu oddělení," informoval ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Na jedenáct dní bude v červenci uzavřeno také interní oddělení. Interna je v části nemocnice, která před několika lety prošla kompletní rekonstrukcí, nutné je ale udělat práce na výtahu.„Od 13. července do 23. července bude z důvodu rekonstrukce výtahu uzavřeno lůžkové interní oddělení. Budou prováděny stavební práce, které nelze uskutečnit za provozu oddělení. Interní ambulance zůstává v provozu,“ dodal ředitel nemocnice v Žatci.

Péči o pacienty v době uzavírky zajistí okolní nemocnice.

Stav budovy pediatrie, která je ve špatném technickém stavu, se přitom v Žatci řeší už dlouhá léta. Před lety se mluvilo o stavbě zcela nového pavilonu pediatrie, kvůli nákladnosti z toho ale nakonec sešlo.

Nyní se do budoucna počítá s tím, že se dětské oddělení přestěhuje do jiné části nemocnice. Současný objekt má být následně proměněn, má tam být oddělení pro péči o pacienty s nevyléčitelnými chorobami.

To je ale zatím „pouze” plán do budoucích let, kdy k jeho realizaci skutečně dojde není zatím jasné. A tak musí prozatím špitál vyřešit havarijní stav rozvodů v budově, aby mohlo dětské oddělení dál fungovat.