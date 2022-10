„Mám též velice špatnou zkušenost s nemocnicí v Žatci. Moje maminka tam zemřela po operaci kýly. Ve věku 68 let. Kvůli zákazu návštěv při pandemii covidu jsem za ní nemohla, do telefonu si stěžovala, že nemůže dýchat. Hned mě napadlo, že by to mohla být embolie, zvlášť potom, co mi sdělila, že jí sestra sundala kompresní obvazy z nohou. Telefonovala jsem do nemocnice lékaři i na sesternu. Tam mi sdělili, že je to úplně normální situace, že je maminka po těžké operaci, a ať si ráno zavolám primáři, že mi to vysvětlí. Když jsem tedy ráno volala primáři, řekl mi, že moje maminka v noci zemřela na embolii,“ popsala Hana Herčíková.

K pochybení nedošlo, tvrdí nemocnice. Dcera zesnulého pacienta nesouhlasí

Někteří čtenáři mají se žateckou nemocnicí ale naopak dobrou zkušenost. „Z pozice manželky pacienta bych chtěla poděkovat za velice pečlivou, profesionální a milou péči lékařům a sestřičkám ze žatecké chirurgie,“ uvedla například Radka Mašková. Čtenář Tomáš Beránek zase pochválil chirurgickou pohotovost. „Už je to sice déle, ale mé zranění ruky tam ošetřili rychle a dobře,“ sdělil.

Stížnosti prošetří

Pacienti, jejich zákonní zástupci či opatrovníci, kteří se domnívají, že nemocnice nepostupuje správně, mohou podat písemnou stížnost. Příslušný formulář má nemocnice umístěný na webu, případně si jej stěžovatel může vyžádat v sekretariátu ředitelství nemocnice. „Nemocnice Žatec po obdržení stížnost prošetří, vyhodnotí a v zákonné lhůtě podá stěžovateli vyjádření o způsobu jejího vyřízení. Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne stěžovateli ústní projednání,“ stojí v pravidlech nemocnice při vyřizování stížnosti.

Pokud stěžovatel s jejím vyřízením nesouhlasí, může se odvolat k příslušnému správnímu orgánu. Tím je v případě žatecké nemocnice odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.