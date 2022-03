„V místě je po rekonstrukci náměstí zavedená vodovodní i elektrická přípojka pro případné nasvícení. Debata o tom, jaké dílo by mělo v místě být, určitě nebude jednoduchá, názory se objevují různé,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová. Radnice nechává podobu díla i použitý materiál na kreativitě autorů. „Musí však respektovat požadavek na trvanlivost a odolnost díla vůči povětrnostním vlivům a možným vandalským zásahům,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice Kateřina Mazánková. Z došlých návrhů by měla vybírat komise určená radou města.

O tom, že na opraveném Nerudově náměstí má být nějaké umělecké dílo, se v Žatci vedou diskuse řadu let. V roce 2019 do města přišel návrh na bronzovou sochu koně z dílny Michala Gabriela, zastupitelé jej ale tehdy odmítli. A to i kvůli ceně, jež byla jeden a půl milionu korun. Zastupitelé v květnu 2019 rozhodli, že město vypíše soutěž, ze které budoucí podoba uměleckého díla vzejde. „Soutěž je zajímavá a dobrá cesta, kterou bychom se měli vydat. Že to bude chvíli trvat, nevadí, náměstí se zrekonstruuje a umělecké dílo se tam může umístit až později,“ řekl tehdy radní Pavel Pintr. S vypsáním soutěže se čekalo, až proběhnou obě dvě fáze proměny.

Nerudovo náměstí prošlo zmíněnou rekonstrukcí v roce 2019. Teď v dubnu se rozeběhnou práce na druhé etapě, které se dotknou okolních ulic. Společnosti Erka a Ekostavby, které zakázku rozdělenou na tři části získaly, do konce léta opraví vozovky a chodníky, v plánu jsou sadové úpravy a rekonstrukce veřejného osvětlení. Proměnu čekají také schody vedoucí do ulice Pod Známkovnou v lokalitě Podměstí. Město za to zaplatí 14 milionů korun. Po skončení prací je v plánu zmíněná instalace uměleckého díla.

Třetí etapa obnovy Nerudova náměstí a okolí se dotkne zadní části Chmelové ulice a její součástí je výstavba lávky pro pěší nad Nákladní ulicí mezi Nerudovo náměstím a městským divadlem. O tom, kdy a zda vůbec se bude realizovat, rozhodnutí nepadlo.