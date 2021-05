Nominace Žatce a jeho okolí na seznam památek UNESCO se dostala do další fáze. Město odevzdalo novou dokumentaci a očekává příjezd hodnotitelů. Na pokrytí nákladů jejich mise v Žatci radní tento týden vyčlenili 210 tisíc korun.

Žatecká radnice. Ilustrační foto | Foto: Petr Kinšt

„Přepracovanou dokumentaci naší kandidatury do UNESCO jsme odevzdali, dostali jsme informaci, že jsme zařazeni do hodnotícího procesu. Splnili jsme vše, co jsme splnit měli. V druhé polovině roku očekáváme příjezd hodnotitelů,“ sdělil žatecký místostarosta Jaroslav Špička.