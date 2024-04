Na trase objížďky na Žatecku budou celý rok výkopové práce a omezení

/FOTO, VIDEO/ Od poloviny letošního května do roku 2026 bude v Žiželicích u Žatce uzavřena silnice I/27 Most – Plzeň. A to v souvislosti s výstavbou obchvatu, řidiče čekají objížďky až do jeho zprovoznění. To Ředitelství silnic a dálnic předpokládá v únoru roku 2026.

Postoloprtská ulice ve Staňkovicích. | Video: Deník/Petr Kinšt