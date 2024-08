Již 20. ročník festivalu Obnaženi probíhá v Chomutově. Letos ale poprvé zavítá také do Žatce. Představí se tam v neděli 4. srpna tanečnice Tereza Lenerová a kolektiv Taxon Trio, autorské čtení bude mít Eva Turnová.

Obnaženi zavítá do nedávno opravené synagogy. "V neděli 4. srpna od 17.30 hodin tam bude na programu taneční představení Terezy Lenerové a kolektivu Taxon Trio. Tuto taneční performance v unikátním prostoru zrekonstruované žatecké synagogy, která kafkovskou optikou zkoumá možnosti i limity mutujících těl, bude živě doprovázet holandský jazzový cellista Harald Austbø," zvou pořadatelé.

"V nedaleké Trafičce na Nádražních schodech bude následovat od 18.30 hodin autorské čtení Evy Turnové, které tato legenda českého undergroundu – spisovatelka a muzikantka doprovodí také autorskými hudebními vstupy," pokračuje pořadatelský tým.

A proč letos výlet do Žatce? “Taxon Trio i autorské čtení proběhne v kulturní památkách, které byly v minulém roce po letech otevřeny veřejnosti poté, co se o jejich záchranu postaral jeden z našich blízkých spolupracovníků a přátel, zachránce památek a mecenáš Dan Černý. Když jsme synagogu před deseti lety prvně viděly, byl to žalostný pohled na hromady holubího trusu mezi stěnami, které toho už zjevně mnoho zažily. Je neuvěřitelné, jak synagoga vypadá dnes a je potřeba tyto počiny a prostory podpořit a ukázat světu. Proto i téma letošního dvacátého ročníku ,Oslava´ bude zčásti naplněno zde, v žatecké synagoze a v Trafičce, která měla podobný osud jen výrazně menší rozměry,” osvětlují motivaci s festivalem Obnaženi vyrazit i za hranice města Chomutova Klára Alexová a Jana Timiopulu, ředitelky festivalu Obnaženi.

