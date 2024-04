Odemčení sezony, nástup Chmelobrany, zábava, dobré jídlo a pití, a také možnost zavítat do patnácti turistických lákadel po celém městě za poloviční vstupné. Takový program přichystal na zahájení turistické sezony Žatec, hlavní město chmele, které od loňského roku patří na seznam UNESCO.

Zahájení nové turistické sezony v Žatci. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Zahájení sezony je naplánováno na sobotu 6. dubna. „Společně s dalšími turistickými cíli ve městě jsme připravili pro návštěvníky nezapomenutelné zážitky. Na sobotu jsme pro naše milé hosty připravili poloviční vstupné na všechny zapojené pamětihodnosti. Tento den slavnostně zahajujeme turistickou sezónu plnou novinek a překvapení," uvedl ředitel Chrámu chmele a piva v Žatci Jaroslav Špička.

Program začne v 10 hodin u Chmelového majáku. Vedení města odemkne turistickou sezonu, představí se Chmelobrana, hrát bude country kapela Hon na medvídka. Občerstvení bude nabízet hned několik restaurací v okolí.

„Přijďte prožít den plný objevů a zábavy v srdci krajiny, kde chmel není jen plodinou, ale součástí naší duše. Těšíme se na vás v Žatci, abychom společně oslavili začátek sezóny, která slibuje být nezapomenutelná,“ zve Špička.

Za poloviční vstupné bude možné v sobotu 6. dubna vstoupit do Galerie Sladovna, Galerie U Radnice, Chmelařského muzea, Chrámu chmele a piva, synagogy, do Jedové chýše, Křížovy vily, Mederova domu, Muzea Homolupulů, Pivovarského muzea, na Radniční věž, do Regionálního muzea K. A. Polánka, navštívit můžete také Vědu na kouli, expozici Retro computer, zdarma se pak podívají návštěvníci do Klášterní zahrady.

Letošní turistická sezona bude v Žatci první po loňském zařazení města a jeho chmelařské krajiny na seznam světového dědictví UNESCO. Návštěvníci letos mohou čekat nové komentované prohlídky města, orientované na chmelařské dědictví. V plánu jsou také výlety do chmelařských oblastí, interaktivní hra, ale také nové suvenýry.

Během 6. dubna přijede do Žatce také parní lokomotiva. Na tamní nádraží má přijet v 11.17 hodin, k vidění bude ve městě chmele až do 14.30 hodin.

Kdo se v Žatci zapojí do otevírání turistické sezony? Galerie Sladovna, Galerie U Radnice, Chmelařské muzeu, Chrám chmele a piva, synagoga, Jedová chýše, Křížova vila, Mederův dům, Muzeum Homolupulů, Pivovarské muzeum, Radniční věž, Regionální muzeum K. A. Polánka, Věda na kouli, Retro computer, Klášterní zahrada.

