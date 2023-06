Velkou odstávku chystá v červnu Žatecká teplárenská, která do Žatce dodává teplou vodu. Pracovat se má na údržbě zařízení a rozvodů, zasáhnout má do tří dnů.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Přerušení dodávek teplé vody je naplánováno od neděle 11. června od 20 hodin do úterý 13. června do 17 hodin. „Důvodem odstávky je plánovaná údržba zařízení na páteřním rozvodu tepelné energie. Pokud bude vše probíhat podle plánu nepředpokládáme prodloužení odstávky, snahou je co nejdříve obnovit dodávku teplé vody,“ informovala Žatecká teplárenská.

Firma také žádá zákazníky o trpělivost, systém se bude v úterý po znovuspuštění natápět postupně.