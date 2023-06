/MAPA/ Několik měsíců už je zavřená a další čas bude ulice Otokara Březiny u mateřské školy a silničárů, na jedenáct dní se uzavřela část Husovy ulice u muzea. Navíc nyní na šoféry v Žatci čekají ve stejné lokalitě i další výrazná omezení. Od úterý 20. června se bude měsíc pracovat v části ulice Bratří Čapků a v další části ulice Otokara Březiny, směrem k poliklinice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Šoféři si stěžují, že objízdné trasy vedou často vedlejšími ulicemi, které jsou už nyní ve špičkách ucpané. Řadě řidičů se množství najednou opravovaných komunikací v jedné lokalitě nelíbí, město argumentuje tím, že práce je nutné udělat.

„Z důvodu rekonstrukce plynovodního potrubí a jeho přípojek bude od 20. června do 22. července omezena doprava v částech ulic Otokara Březiny a Bratří Čapků,” informovala žatecká radnice.

Od 20. června do 22. července budou v Žatci další dopravní omezení. Pracovat se má v další části ulice Otokara Březiny a v části ulice Bratří Čapků.Zdroj: se souhlasem MÚ Žatec

„Práce budou probíhat po menších etapách a částečná či úplná uzavírka se bude týkat vždy jen některého úseku těchto ulic. Omezení se bude celkově týkat ulice Otokara Březiny mezi křižovatkami s ulicí Husovou a ulicí Bratří Čapků a části ulice Bratří Čapků od křižovatky s ulicí Otokara Březiny ke zmrzlinovému stánku,” pokračovali zástupci města s tím, že úseky, kterých se bude dopravní omezení týkat, budou vždy osazeny dopravním značením.

Pracuje se přitom zároveň v části Husovy ulice, a dlouhodobě také v další části ulice Otokara Březiny. Řada řidičů v Žatci se rozčiluje, že omezení už je příliš. „Nešlo by to lépe koordinovat? Opravdu ne? Dělá se všechno najednou a nejde tam pak projet, není kde parkovat. Jsou to sousední ulice a už je toho prostě moc najednou. Bude to tam strašné,“ myslí si například Ladislav Skoupil, který v lokalitě bydlí a už nyní je tam podle něj doprava a parkování hodně komplikovaná.

„To už snad bude zavřený celý Žatec,“ stěžuje si na sociálních sítích také Jakub Pazderník. Další lidé vtipkují, že budou potřebovat vrtulník.

„Čtyři ulice zavřené na pár stovkách metrů. Všechno zavřeme najednou a řidiči ať si poradí. Je to nesmysl všechno to takhle zavřít. Chápu, že je to nutné opravit, ale mohlo by se to lépe plánovat. Když je špička, jsou ty uličky úplně zacpané. Totálně, třeba Svatopluka Čecha,“ sdělil svou čerstvou zkušenost také Milan Sýkora.

Radnice argumentuje tím, že rekonstrukce je nutné udělat. Jde většinou o renovace zastaralých inženýrských sítí nebo nové přípojky. „Omlouváme se za komplikace v ulici Otokara Březiny, které jsou s opravou spojené. Zároveň ale to, že vodaři a plynaři v Žatci tolik investují do obnovy svých sítí, znamená, že město může může následně opravovat a vylepšovat ulice, kde už jsou sítě hotové,“ uvedl už při startu oprav v ulici Otokara Březiny žatecký starosta Radim Laibl.