Lidé je musí nově nosit v obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy. Povinné jsou také ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, nebo pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nosit se musí respirátory také v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti. Povolenou alternativou, avšak pouze doporučenou, nikoliv adekvátní, jsou dvě chirurgické roušky přes sebe.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Blatného nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska, dětská chirurgická rouška nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

Jak jste na nové nařízení ohledně nošení respirátorů, případně dvou roušek, připraveni vy? Pošlete nám fotku na adresu zatecky@denik.cz. Připojte také jméno a příjmení autora fotografie a místo, kde fotka vznikla. Fotografie následně najdete na našem webu.