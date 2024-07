Příkladem je žatecké hlavní vlakové nádraží. Areál železniční stanice je z let 1871 až 1873, v roce 1902 bylo přistavěno honosné schodiště a restaurační pavilon, od prosince 2020 je budova památkově chráněná. Nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí za sto milionů korun.

Žatec osm let vévodí v Ústeckém kraji v soutěži Historické město roku, letos ale vůbec poprvé vyhrál národní kolo. Zaslouženě. „Budeme pokračovat dál, protože si myslíme, že jsme na dobré cestě vrátit Žatec tam, kam patří,“ řekl starosta Žatce Radim Laibl při převzetí ocenění.

Do konce příštího roku projde obnovou střecha a fasáda, ale také odbavovací hala a toalety pro cestující, ke zvýšení komfortu cestujících přispěje nový výtah. „Opraví se střechy, fasády a omítky a také vymění dlažba. Stavbaři zrenovují i nástupištní přístřešek. Obnovením původních střešních světlíků a odstraněním přístavby se navíc napraví nevhodné zásahy do historického vzhledu budovy. Renovací projde také odbavovací hala včetně pokladen a zázemí několika dopravců. Cestující ocení přehlednější informační a orientační systém i nový výtah, který bezbariérově propojí halu s přednádražním prostorem,“ vypočetla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Od loňska je památkou také areál železniční stanice Trnovany u Žatce. I když s ním město v souvislosti se vstupem do UNESCO počítá jako s turistickou vstupní branou do chmelařské krajiny, na opravu si ještě počká. V červenci a srpnu jezdí speciální víkendové vlaky, které vozí turisty mezi Žatcem a Trnovany, odkud se mohou vydat mezi nedaleké chmelnice nebo na zámek Stekník. „Do budoucna se počítá s trvalým obnovením železniční zastávky v Trnovanech, která může sloužit jako výchozí bod pro cestující hromadnou dopravou do krajiny žateckého chmele,“ uvedl mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Naopak Kaple svaté Anny z roku 1823 v nedalekém Bezděkově se promění brzy, město nedávno vybralo firmu, která ji za čtyři miliony opraví. „Stavba spočívá v obnově venkovního pláště kaple – plochy fasád, oken, dveří, klempířských a zámečnických prvků, dále opravy krovu a položení nové krytiny. Objekt bude doplněn o dešťové žlaby a svody,“ uvedla k zakázce žatecká radnice.

Kaple v Bezděkově se tak stane další opravenou „vesnickou“ památkou, před lety prošel proměnou díky iniciativě místních kostel svatého Václava v Radíčevsi.

Přímo v Žatci se brzy dočká proměny městské opevnění, respektive jeho nejbližší okolí. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele první etapy revitalizace prostoru okolo hradeb. Investici za zhruba šedesát milionů korun chce město začít ještě letos. Jedná se o první ze tří etap, ta úvodní se týká západní části hradeb kolem Nákladní ulice. „Dotčený úsek začíná při jihozápadním okraji u vyústění Dvořákovy ulice na Nákladní ulici a končí při křížení ulic Krátká a Nákladní. Celková délka trasy je 675 metrů,“ uvedla k zakázce žatecká radnice.

Úpravy vycházejí z architektonické studie z roku 2019. Ta řeší revitalizaci území sousedícího s původním opevněním, tedy oblasti po celém vnějším obvodu žatecké městské památkové rezervace. Počítá se s výměnou povrchů chodníků, doplněním mobiliáře, opravou opěrných zídek a schodišť, výměnou a doplněním veřejného osvětlení a úpravami vegetace. Dojde také k úpravě nočního nasvětlení hradeb. Povrchy chodníků budou tvořeny kamennou dlažbou. Nově bude v lokalitě umístěn mobiliář a interaktivní prvky informující o historii Žatce.

Proměny některých památkově chráněných objektů v majetku města jsou ale spíš během na dlouhou trať. Příkladem je budova divadla ve Dvořákově ulici nebo bývalého Dreherova pivovaru u západního nádraží.

Od roku 2018 leží na radnici studie rekonstrukce divadla architekta Ondřeje Tučka. „Ta by se měla dotknout nejen historické budovy divadla, ale i okolí,“ uvedl. Přístavba ze šedesátých let, kde se nacházejí pokladna a šatny, se má zbourat. Na jejím místě vyroste nová budova, ve které vznikne mimo jiné druhý sál pro stovku diváků na menší akce. Rekonstrukce se má dotknout také sousedního domu s byty, podle záměru tam vznikne ubytování pro účinkující a přestěhují se kanceláře divadla.

V neposlední řadě studie počítá s revitalizací divadlení zahrady a propojkou pro pěší do ulice Obránců míru. „Studie neřeší opravu divadla. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci, která zajistí jeho provoz na další desítky let,“ vysvětlil před časem jeho ředitel Martin Veselý. Tato investice není ale pro město nyní prioritou.

Podobně v nedohlednu je také proměna bývalého Dreherova pivovaru. I na ni si město nechalo zpracovat studii. Budovy a pozemky o rozloze téměř devíti hektarů koupilo za 27 milionů korun v roce 2018, během uplynulých pěti let kromě vypracování zmíněné studie k žádnému většímu posunu, který by znamenal proměnu lokality, nedošlo.

Jedním z hlavních důvodů jsou peníze. Je jasné, že jich bude potřeba hodně. Odhady hovoří o miliardách korun a ty město velikosti Žatce nemá a mít nebude. „Investice v řádech miliard korun překračuje možnosti města, a to finančně, organizačně i personálně. Bez významné pomoci dalších partnerů, ať třeba správců inženýrských sítí nebo strategického investora, nemá Žatec kapacitu pro zajištění tak náročného úkolu. Jen příprava totiž vyžaduje práci několikačlenného projekčního týmu, který momentálně k dispozici nemáme. Je to ale velká výzva a budeme hledat způsoby, jak lokalitu s bývalým Dreherovým pivovarem proměnit v rozvíjející se část města,“ řekl starosta Žatce Radim Laibl.

Město zatím přistupuje jen k drobnějším zásahům údržbového charakteru.Podle studie by z areálu, který řada místních zná pod někdejším názvem Fruta podle zpracovatele ovoce, měla vzniknout nová čtvrť pro dva až tři tisíce obyvatel, hotel, restaurace, obchody, mateřská škola, kongresové centrum, administrativní budovy s kancelářemi.

