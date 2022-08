Když nyní vejdete do žatecké synagogy, stále se tam usilovně pracuje. Je už ale znát, že brzy bude hotovo. V řádech týdnů. „Finišujeme. Stavební práce chceme dokončit do konce srpna, pak ještě určitě budou drobné dodělávky, ale finiš už je na dohled,“ ví vedoucí projektu Daniel Lipert. Návštěvníci si ji zatím ale ještě neprohlédnou, slavnostní otevření proběhne pravděpodobně začátkem příštího roku. „Po dokončení stavebních prací začnou práce na výstavách. Na jejich vymýšlení a instalaci, to nějaký čas zabere,“ usmívá se majitel synagogy Daniel Černý.

Nedaleko vstupu pracuje jeden z dělníků na pokládce unikátní šestihranné dlažby. Každý kus, a bylo jich bezmála tisíc, museli ručně zařezávat. Kousek od něj je odkrytý kamenný základ původních sloupů, budoucí návštěvníci ho uvidí, zakryje ho pochozí sklo. Další muž nedaleko pracuje na moderním zábradlí s židovskými motivy.

Daniel Černý koupil synagogu a přilehlý rabiát v dražbě za 3,6 milionu korun v roce 2012. Osud památky už předtím bedlivě sledoval, nechtěl, aby další historicky cenná budova zmizela, nakonec si ji proto vybral, že ji zachrání. Byla zdevastovaná, v dezolátním stavu, po dlouhých desítkách let chátrání. Bez zábradlí, kusy zdí a omítek na mnoha místech chyběly, rozbitá dlažba, okna zničená, někde byly propadlé stropy, všude plno suti, holubího trusu, například v domě rabína byla „díra“ od střechy skrz dvě patra dolů, gotické sklepy byly částečně zasypané. „Když jsem před deseti lety synagogu kupoval, lidé mi říkali, že jsem blázen. A já jsem si to o sobě chvílemi myslel také,“ popisuje majitel několika dalších nemovitostí v Žatci. „Nakonec se ale sen stal skutečností. Polorozpadlé budovy se opět proměnily ve výkladní skříň a za několik měsíců už budou sloužit jako multifunkční kulturní centrum,“ pokračuje Černý.

Práce na druhé největší synagoze v Čechách pokročily, maurská výzdoba září

Postupujeme při prohlídce dál a z ochozu, který nově chrání moderní kovové zábradlí s židovskými motivy, shlížíme na prostorný a velkolepý prostor pod námi. Historie se tu snoubí s moderním pohledem. Nová vitrážová okna si hrají se slunečními paprsky a rozehrávají barevné koncerty na okolních zdích. „Celý projekt je koncipován jako kulturní centrum. Zvenku je zachován pohled na synagogu se vším všudy, uvnitř ale dostala moderní vzhled. Čisté a modernější linie. Synagoga byla uvnitř přizpůsobená pro konání koncertů, výstav, přednášek a dalších akcí,“ pokračuje muž, který podniká s nemovitostmi a v průmyslu v oboru kontroly a vývoje nových materiálů a dodávky technologií. Je také vášnivým a uznávaným fotografem, několik jeho výstav už mohli vidět také návštěvníci žatecké synagogy, zhruba dva roky byl také primátorem Chomutova.

Také přilehlý rabiát bude nabízet výstavy a kulturní akce. Jednu stálou expozici Židé na Žatecku budou vždy doplňovat další výstavy, fungovat by mělo také infocentrum.

Daniel Černý nás následně zavede do sklepení, které bylo zčásti zasypáno, nyní bylo také kompletně obnoveno. Menší akce, koncertíky, ale třeba také degustace vína, to jsou plány pro tyto prostory. V rabiátu je mnoho další zrenovovaných prostor, které budou sloužit kultuře. I tady je mnoho nových vitráží.

Majitel synagogy v Žatci koupil nevšední stavbu, i tu se chystá opravit

Rekonstrukce synagogy i přilehlého domu byla kompletní. Kromě podlah už jsou v synagoze i rabinátu hotové truhlářské prvky, obložení sloupů i zábradlí, všechny zednické a malířské práce. Stavaři také renovovali fasády obou budov. Zbývá kompletace elektroinstalací a zařizování a také venkovní dlažba.

Náklady na současnou renovaci jsou vyčísleny na zhruba 55 milionů korun bez DPH, evropská dotace tvoří asi 47 milionů. Ze svého a z dalších příspěvků vydal Daniel Černý už zhruba 15 milionů. „Když jsme začali, říkal jsem si, že se z toho hlavně nesmím zbláznit. Je to poměrně velké sousto, taková velká rekonstrukce, na jednu soukromou osobu. Měli jsme ohromné štěstí, že se podařilo získat dotaci, bez toho by oprava nebyla tak rychle,“ říká Černý.

„Byla to naprosto jedinečná stavba, na takových místech, historických, běžně nepracujete. Je to takříkajíc za odměnu. Nejtěžší byl asi začátek, když jsme viděli, v jak špatném stavu to je. Když jsem procházel torza rabiátu, viděl propadlé stropy, když jsme viděli, jak je to celé zdevastované. Když jsme sem poprvé vstoupili, visela nám nad hlavami torza dřevěných stropů, a při sanaci hrozilo jejich další poškození a zřícení. Ale podařilo se nám si se vším poradit,“ potěšilo Daniela Liperta z firmy Metrostav, která renovaci prováděla. „Dotáhli jsme to. Už se těším, až synagoga znovu ožije,“ dodává Daniel Černý.